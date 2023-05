I finalisti dell'Eurovision 2023 e in che posizione si esibisce Marco Mengoni: scaletta e dettagli

Tutto pronto per l’attesa finale dell’Eurovision Song Contest 2023. L’appuntamento è per sabato 13 maggio (l’evento sarà trasmesso in prima serata da Rai Uno). A rappresentare l’Italia con il brano “Due vite” ci sarà Marco Mengoni, forte del trionfo al Festival di Sanremo.

Quando si esibisce Marco Mengoni e perché ha avuto accesso diretto alla finale

Martedì 9 e giovedì 11 maggio si sono disputate le semifinali dell’evento canoro. Mengoni non vi ha partecipato in quanto è già qualificato alla finale. Motivo? Perché l’Italia è nella categoria dei cosiddetti ‘Big Five‘, ovvero i cinque paesi che hanno accesso diretto all’atto conclusivo dell’Eurovision.

Fanno parte di questa esclusiva cinquina, oltre alla già citata Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, ai quali si aggiunge l’Ucraina, in quanto vincitrice di Eurovision 2022.

Fonte foto: ANSA

Mengoni, nel corso della finale, si esibirà per 11esimo con il brano “Due vite”.

I Paesi finalisti e la scaletta della finale

L’EBU (European Broadcasting Union), al termine delle semifinali, ha rilasciato l’ordine di esibizione della finale dell’Eurovision 2023. Quello che segue è l’ordine definitivo e ufficiale per quanto riguarda le esibizioni dei 26 finalisti che saliranno sul palco sabato 13 maggio:

Austria: Teya & Salena — “Who the Hell is Edgar?”

Portogallo: Mimicat — “Ai coração”

Svizzera: Remo Forrer — “Watergun”

Polonia: Blanka — “Solo”

Serbia: Luke Black — “Samo mi se spava”

Francia La Zarra — “Évidemment”

Cipro: Andrew Lambrou — “Break a Broken Heart”

Spagna: Blanca Paloma — “Eaea”

Svezia: Loreen — “Tattoo”

Albania: Albina & Familja Kelmendi – “Duje”

Italia: Marco Mengoni – “Due vite”

Estonia: Alika — “Bridges”

Finlandia: Käärijä — “Cha Cha Cha”

Cechia: Vesna — “My Sister’s Crown”

Australia: Voyager — “Promise”

Belgio: Gustaph — “Because of You”

Armenia: Brunette — “Future Lover”

Moldavia: Pasha Parfeni — “Soarele si luna”

Ucraina: TVORCHI — “Heart of Steel”

Norvegia: Alessandra — “Queen of Kings”

Germania: Lord of the Lost — “Blood & Glitter”

Lituania: Monika Linkyte — “Stay”

Israele: Noa Kirel — “Unicorn”

Slovenia: Joker Out — “Carpe Diem”

Croazia: Let 3 — “Mama ŠČ!”

Regno Unito: Mae Muller — “I Wrote A Song”.

Chi decide l’ordine di esibizione

L’ordine di esibizione è stato deciso dalla produzione, come accade dal 2013. Proprio quell’anno coincidenza vuole che fu l’anno in cui Marco Mengoni partecipò all’Eurovision.

Il cantante di Ronciglione all’epoca terminò al settimo posto. A Malmo, in Svezia, cantò “L’essenziale“.