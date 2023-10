I codici segreti di Hamas nell'assalto a Israele il primo giorno di guerra: orrori kibbutz studiati a tavolino

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

L’esercito israeliano ha ritrovato un documento che mostra i piani di attacco per il kibbutz israeliano di Re’im. Nel documento sono stati riconosciuti codici segreti che identificavano le modalità dell’attacco. Le indicazioni, impartite in arabo, ordinavano di circondare i villaggi e prendere di mira i luoghi di raduno dei civili israeliani. Tutti i codici segreti di Hamas alle due unità erano inseriti nella pagina intitolata “top secret”.

Il piano di attacco

La prima squadra di soccorso israeliana giunta al kibbutz di Re’im ha confermato il ritrovamento di un documento in uno dei veicoli utilizzati da Hamas durante l’attacco. Secondo un servizio della televisione pubblica Kan, andato in onda il 14 ottobre 2023, il documento conteneva le indicazioni per l’attacco, con un codice segreto.

Secondo quanto riportato dall’emittente pubblica, nel documento veniva ordinato alle squadre di assalto di “massacrare tutti i prigionieri”. Al momento il documento è sotto analisi da parte dei funzionari israeliani, piuttosto impegnati nel contenere la rabbia pubblica contro il leader Netanyahu.

Trovato documento con codice segreto di Hamas per coordinare gli attacchi

Cosa c’era nel documento top secret

Nel documento non erano presenti solo le indicazioni per il trattamento dei civili israeliani nell’immediato. Da quanto raccontato, sembra che il documento di Hamas contenesse informazioni su ogni kibbutz confinante con Gaza.

Per ogni comunità era stato pensato un piano di attacco, con il target specifico per donne e bambini. La fonte per il contenuto è incerta, perché sui media che lo hanno trasmesso si parla di “funzionari” generici. È ora sotto analisi di esperti per confermare le prime informazioni emerse in merito.

Codici segreti di Hamas

L’aspetto più discusso è pero la presenza di codici segreti per delineare i piani di attacco. In questi si leggono uccisioni, la presa di ostaggi, luoghi dove appiccare incendi e altro. Una pianificazione molto dettagliata per il livello di Hamas, secondo i media israeliani.

Il codice per il massacro dei prigionieri era “nero” in arabo, mentre con la parola “autobus” si decretava l’uso di prigionieri come scudi umani. Sempre secondo i media israeliani altre parole in codice come “veicolo militare” stavano a significare il rilascio dei prigionieri, mentre “veicolo civile” per calcolare il numero di prigionieri fatti.