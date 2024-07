Huw Edwards colpevole di pedofilia, l'ex anchorman della Bbc ha ammesso di aver diffuso immagini pornografiche

Nuovo scossone per il giornalismo britannico: Huw Edwards si è dichiarato colpevole di possesso e diffusione di immagini pedopornografiche. Solo un giorno fa era emersa la notizia del rinvio a giudizio per l’ex anchormen della BBC, accusato di aver scattato e conservato “immagini indecenti” di minori.

Huw Edwards accusato di pedofilia

Il caso di Huw Edwards è emerso nell’estate del 2023, inizialmente con accuse riguardanti relazioni inappropriate con partner più giovani, ma senza implicazioni penali immediate.

Tuttavia, l’inchiesta delle autorità britanniche si è evoluta, portando a gravi accuse di pedofilia nei confronti del giornalista. Edwards è stato rinviato a giudizio per possesso e diffusione di immagini indecenti di minorenni. Le immagini in questione, secondo quanto riportato dalla polizia, risalgono al periodo tra il 2020 e il 2022.

Fonte foto: ANSA Huw Edwards

L’ex conduttore della BBC, arrestato a novembre e successivamente rilasciato su cauzione, ha ammesso la sua colpevolezza mercoledì 31 luglio durante l’udienza preliminare presso la Westminster Magistrates’ Court.

La reazione della BBC e le dimissioni di Edwards

L’ex anchorman, noto per aver annunciato la storica morte della regina Elisabetta II l’8 settembre 2022, si era autosospeso nel 2023 a seguito di indiscrezioni su un generico scandalo sessuale.

Questa misura era stata adottata per “gravi problemi di salute mentale“, come spiegato dalla moglie del giornalista, sottolineando che il marito era stato ricoverato in un ospedale specializzato.

Successivamente, ad aprile di quest’anno, Edwards aveva ufficialmente annunciato le sue dimissioni dalla BBC “su consiglio medico”, ponendo fine a una carriera lunga 40 anni.

Chi è Huw Edwards

Nonostante il tumulto, l’ex volto di punta delle news continuava a figurare come uno dei giornalisti più pagati della storica emittente inglese. Secondo i dati annuali recentemente pubblicati, il suo stipendio si aggirava attorno alle 500 mila sterline, facendolo finire sul podio dei dipendenti più remunerati della BBC.

Questo importo includeva un aumento controverso di 40.000 sterline, nonostante i segnali di uno scandalo, già emersi nella stampa popolare oltre un anno fa, che avevano suscitato ampie polemiche.

Oltre ad aver dato l’annuncio della morte della regina Elisabetta II, Huw Edwards ha presentato i principali eventi dell’ultimo decennio di storia della Gran Bretagna, dalle maratone elettorali alle Olimpiadi di Londra, fino all’incoronazione di Re Carlo III.