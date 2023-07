È Huw Edwards il presentatore della BBC accusato di aver comprato foto erotiche da un minore: la rivelazione

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

L’anchorman sospeso dalla BBC per aver acquistato delle foto erotiche da un minore è Huw Edwards, da decenni volto storico dell’emittente britannica. A svelarlo è stata la stessa moglie del presentatore che ha fatto sapere alla stampa britannica come il marito sia al momento in ospedale per “gravi problemi di salute mentale”. Secondo le accuse il noto mezzobusto avrebbe pagato fino a 35mila sterline (circa 40mila euro) un minorenne per delle sue foto sessualmente esplicite.

La rivelazione della moglie

“Sì, il presentatore misterioso della Bbc è mio marito, Huw Edwards” ha rivelato in un comunicato la moglie del conduttore, la giornalista Vicky Flind. “Sono stati cinque giorni tremendi per la nostra famiglia – ha scritto – Lo annuncio pubblicamente per cercare di preservare la sua salute mentale e per proteggere i nostri figli. Huw in questo momento sta soffrendo di gravi problemi mentali e gli eventi di questi ultimi giorni, di cui lui è venuto a conoscenza solo giovedì scorso, lo hanno segnato profondamente.”

Fonte foto: ANSA L’anchorman della BBC Huw Edwards

“Le sue condizioni mentali sono peggiorate e per questo ora è stato ricoverato in un ospedale specialistico, dove rimarrà nel prossimo futuro. Quando si riprenderà, risponderà di tutte le accuse che gli sono state rivolte – ha aggiunto – Ora vi chiedo solo di rispettare la nostra privacy”.

Lo scandalo

Lo scandalo sessuale scoppiato a inizio luglio ha sconvolto il Regno Unito, travolgendo la BBC che aveva fatto sapere di aver sospeso un presentatore senza però finora farne il nome.

Stando alle accuse circolate sui quotidiani britannici Edwards avrebbe pagato per anni un ragazzo all’epoca dei fatti 17enne per avere in cambio delle foto dal contenuto sessuale. La madre del ragazzo ha dichiarato che il figlio avrebbe utilizzato quei soldi per acquistare la droga dalla quale era dipendente.

Secondo quanto riportato dal Sun, l’anchorman avrebbe anche “contattato e minacciato” un altro minorenne su una app di incontri, avrebbe inviato “emoticon di bacetti e cuori a un altro minorenne in chat” e “sfidato il lockdown anti Covid di inizio 2021 per incontrare subito e a tutti i costi un altro giovane“, conosciuto online, e per “farsi invitare a casa sua e accreditargli centinaia di sterline”.

Sulla storia è intervenuto anche il primo ministro, Rishi Sunak, che ha definito la vicenda “molto preoccupante”, nonostante, dopo una rapida indagine, Scotland Yard abbia comunicato di non aver ravvisato ipotesi di reato archiviando il caso.

Chi è Huw Edwards

Indipendentemente dal fatto che le autorità britanniche arrivino o meno a formulare delle accuse, lo scandalo sembra ormai aver scritto la parola ‘fine’ sui 39 anni di carriera di Huw Edwards. Il conduttore gallese è stato il volto principale dell’informazione della BBC e quindi del Regno Unito grazie alla sua conduzione precisa ed elegante che gli ha permesso di arrivare ai vertici della rete, diventando anche uno dei più pagati della Tv pubblica con uno stipendio di oltre 500 mila euro l’anno.

È stato Edwards a dare l’annuncio della morte della regina Elisabetta II e da mezzobusto del telegiornale delle 22 ha presentato tutti i principali eventi dell’ultimo decennio di storia della Gran Bretagna: le maratone elettorali, le Olimpiadi di Londra fino all’incoronazione di re Carlo III.