Accoltella il padre durante una lite in casa: arrestato il figlio 42enne, grave anziano 75enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Peschiera Borromeo, in Lombardia, con l’accusa di tentato omicidio per aver ferito, durante una lite, il padre 75enne con 4 coltellate al torace e all’addome.

La ricostruzione

L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 2 maggio in un’abitazione di via Gramsci, a Peschiera Borromeo. Come riferisce l’Ansa, secondo la ricostruzione dei militari, al culmine dell’ennesima lite familiare, l’uomo, 42enne, disoccupato, ha colpito con 4 coltellate al torace e all’addome il padre.

A dare l’allarme è stato il cognato, intervenuto per disarmare il 42enne, datosi poi alla fuga.

I militari della Compagnia di San Donato Milanese si sono immediatamente messi sulle tracce dell’uomo riuscendo a rintracciarlo nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di Peschiera, dove aveva cercato di nascondersi.

Rinvenuto il coltello

Il 75enne, padre dell’aggressore, è stato subito trasportato in codice rosso presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Grazie al sopralluogo svolto dai Carabinieri di San Donato, è stato rinvenuto il coltello con il quale il 42enne ha accoltellato il padre.

Come sta il padre

Le condizioni del 75enne ferito con 4 coltellate al petto e all’addome rimangono stabili. L’uomo rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, il figlio 42enne viveva saltuariamente a Lodi insieme alla compagna ed era solito chiedere del denaro per acquistare, con molta probabilità, sostanze stupefacenti.

La vittima, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, è titolare di un residence a Peschiera Borromeo mentre il figlio, a quanto si apprende, è disoccupato.

Le liti in casa erano molto frequenti tanto che nel 2019 c’era stata una segnalazione di polizia per maltrattamenti in famiglia.

