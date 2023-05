Ubriaco in auto in centro a Milano, aggredisce i carabinieri e i soccorritori dell'ambulanza: arrestato

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Nella serata di domenica 30 aprile in zona Loreto a Milano, un uomo è stato fermato dai carabinieri dopo che diverse persone hanno segnalato un’auto che viaggiava ad altissima velocità urtando altre vetture parcheggiate. Il conducente in evidente stato di ubriachezza ha tentato di aggredire sia le forze dell’ordine che una soccorritrice dell’ambulanza che lo ha portato in ospedale.

Cosa è successo a Milano

Un’auto viaggia ad altissima velocità in viale Monza, zona piazzale Loreto, a Milano. Urta la segnaletica stradale e diverse auto in sosta e non accenna a fermarsi. È la serata di domenica 30 aprile e alcuni passanti preoccupati chiamano i carabinieri.

Interviene una pattuglia in servizio nella zona, che fa cenno al conducente di accostare. L’uomo però tenta la fuga con un’inversione a U, che incastra però la vettura in uno spartitraffico.

Fonte foto: Tuttocittà Milano, piazzale Loreto

A questo punto le forze dell’ordine raggiungono l’auto ormai bloccata, dalla quale scende un 48enne italiano in evidente stato di alterazione da alcol.

L’aggressione ai carabinieri

L’uomo inizia quindi a minacciare i carabinieri del nucleo radiomobile che lo hanno fermato. Appena questi si avvicinano per fermarlo, inizia a spintonarli e a tentare di colpirli.

Le forze dell’ordine reagiscono e tentano di immobilizzarlo, ma il conducente dell’auto pirata, in evidente stato di alterazione, attacca ulteriormente gli agenti, come riportato dal sito del quotidiano ‘La Repubblica’.

Così i carabinieri sono costretti ad utilizzare per neutralizzarlo lo spray urticante in dotazione agli agenti, proprio per gestire situazioni come questa.

Aggredita anche una soccorritrice del 118

A fatica, gli uomini del nucleo radiomobile riescono a condurre l’uomo in caserma. Dovrebbe rispondere di ciò che ha fatto, ma le sue condizioni non consentono ai carabinieri di trattenerlo.

Viene quindi chiamata un’ambulanza che lo possa portare all’ospedale San Paolo. All’arrivo i sanitari assegnano al caso il codice giallo, e portano l’uomo in ambulanza.

Lo stato di alterazione e l’aggressività dell’arrestato non sembrano però essersi calmati. Infatti, durante il trasporto in ospedale, aggredisce gli stessi paramedici che lo stanno soccorrendo.

Nella colluttazione avvenuta all’interno dell’ambulanza, l’uomo sferra un calcio che colpisce al volto una soccorritrice, una ragazza di 32 anni che riporta una lieve contusione.