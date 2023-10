Hamas avrebbe usato armi della Corea del Nord nella guerra con Israele: il caso del lanciagranate RPG-7

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Hamas potrebbe aver usato armi della Corea del Nord nell’attacco dello scorso 7 ottobre a Israele. A dimostrarlo, secondo i media israeliani che riprendono un’indagine condotta dalla Associated Press, ci sarebbero un video della stessa Hamas e le armi sequestrate da Israele nel corso della guerra. Il video mostrerebbe l’uso di granate con propulsione a razzo F-7, arma a spalla adoperata in genere contro i veicoli armati. I lanciagranate con propulsione a razzo – ha spiegato un esperto alla Ap – sparano una singola testata e possono essere ricaricati rapidamente, rendendoli armi preziose per le forze di guerriglia nelle scaramucce con veicoli pesanti. Pyongyang nega di aver venduto armi all’organizzazione palestinese.

Accuse anche dalla Corea del Sud

A lanciare accuse alla Corea del Nord sono anche le forze armate della Corea del Sud, che si aggiungono ai sospetti avanzati dagli Stati Uniti . Secondo lo stato maggiore di Seoul, Pyongyang potrebbe persino impiegare tattiche simili per un attacco a sorpresa nel Sud.

“Si ritiene che Hamas sia direttamente trasmesso o collegato alla Corea del Nord in vari settori, come il commercio di armi, la guida tattica e l’addestramento”, ha detto il funzionario a condizione di anonimato.

Fonte foto: ANSA Il leader nordcoreano Kim Jong Un in visita all’Università Federale dell’Estremo Oriente a Vladivostok, in Russia

La Corea del Nord nega l’appoggio ad Hamas

Pyongyang è stata a lungo accusata di fornire armi ad Hamas ma ha negato tutto definendo “infondate e false” le notizie a riguardo e sostenendo come queste fossero un tentativo degli Stati Uniti di dirottare la colpa del conflitto.

Le conclusioni della Corea del Sud si basano su un’analisi militare delle foto e dei video rilasciati dai media degli attacchi di Hamas del 7 ottobre, che identificavano i terroristi mentre utilizzavano lanciagranate con propulsione a razzo F-7.

Secondo Seoul però, si tratterebbe dei lanciagranate RPG-7 della Corea del Nord, utilizzati sotto falso nome. Nel mirino sono finiti anche i lanciarazzi multipli da 122 mm e i proiettili di fanteria di fabbricazione nordcoreana rinvenuti al confine tra Israele e Gaza.

“Gli organi di stampa ei quasi-esperti dell’amministrazione americana stanno diffondendo voci infondate e false secondo cui le armi della Corea del Nord sembrano essere state usate per attaccare Israele”, ha riferito un dispaccio dell’agenzia di stampa nordcoreana Kcna.

Le accuse di Pyongyang contro Israele

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha affermato di non poter confermare le notizie sull’origine dei razzi utilizzati da Hamas.

I media statali della Corea del Nord hanno accusato Israele fin dall’inizio di aver causato lo spargimento di sangue a Gaza.

“Il conflitto emerso è un altro enorme fardello strategico per Washington oltre alla crisi ucraina“, ha accusato la Kcna, mostrando “i limiti della strategia egemonica americana e del suo obiettivo di diventare l’unica superpotenza globale“.