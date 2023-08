Hacker russi contro siti italiani, tra i bersagli Iliad e Poste Mobile: poi un messaggio a Giorgia Meloni

Hacker russi di nuovo scatenati contro gli obiettivi italiani: stavolta nel mirino del gruppo Noname057(16) ci sono alcuni gestori di telefonia mobile. Colpiti Iliad Italia, Poste Mobile, Uno Mobile, Very Mobile e altri.

Hacker russi minacciano l’Italia

Gli hacker hanno messo in cantiere attacchi di tipo Ddos, che consistono nell’invio ai siti web di un’abnorme richiesta di accessi.

I siti non sono in grado di gestire tali richieste e rallentano o vanno in crash.

Nei giorni scorsi erano stati attaccati i siti di alcune banche italiane: Bper, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Sondrio, Fineco, Intesa e Fideuram. A maggio era invece stato attaccato il sito del Viminale.

Hacker russi contro Giorgia Meloni

La rivendicazione di questo nuovo attacco è arrivata tramite il canale Telegram del gruppo di hacker.

In un post dei cybercriminali la premier italiana Giorgia Meloni viene raffigurata come un burattino.

Fonte foto: iStock

Un burattino creato nel “Laboratorio burattini di Washington”, per la precisione.

“Sotto la pressione degli Stati Uniti – scrivono gli hacker – la bambola-Meloni si ritira obbedientemente dal progetto di investimento One Belt, One Road con la Cina e vieta l’ammodernamento del porto di Trieste, che è di grande importanza strategica nell’Adriatico”.

“Ebbene, nella corsa all’incitamento alle ostilità contro la Russia, fornendo un’enorme quantità di aiuti agli Ucro-nazisti, ci è riuscita alla grande (anche se con l’aiuto dei suoi contribuenti, ma alle autorità italiane questo non interessa)”.

“Non ci piace la bambola Meloni e la sua russofobia, – scrivono gli hacker russi – causeremo il massimo danno all’Italia fintanto che sarà governata da questa Meloni senza spina dorsale e ipocrita”.

Hacker in cerca di visibilità

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha contattato i bersagli per avvertirli delle azioni in corso e per suggerire il modo di minimizzare gli effetti.

Sugli attacchi indaga la Polizia postale. I danni sembrano essere limitati.

Secondo le voci di alcuni addetti ai lavori riportate dall’Ansa, i cybercriminali “puntano più che altro ad ottenere visibilità nella loro campagna contro gli Stati che appoggiano l’Ucraina”.