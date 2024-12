Guillermo Mariotto distrugge il Tapiro di Striscia la Notizia, la frase a Staffelli su Ballando con le Stelle

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il giudice di Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto non ha preso bene la consegna del Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Raggiunto dall’inviato Valerio Staffelli all’aeroporto di Fiumicino, Mariotto è apparso innervosito e ha rivolto alcune frasi poco carine a Staffelli. Salendo su un van, Mariotto ha sbattuto violentemente la portiera contro il Tapiro, finito a terra a pezzi. La consegna del Tapiro d’oro di Striscia è motivata dalla fuga di Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle.

Tapiro d’oro a Guillermo Mariotto: la frase a Staffelli

Lo storico giudice di Ballando con le Stelle è stato intercettato da Staffelli all’aeroporto di Roma-Fiumicino, ma l’accoglienza ricevuta dall’invitato non è stata delle migliori.

Come fa sapere l’ufficio stampa di Striscia la notizia nelle anticipazioni del servizio (che andrà in onda questa sera, sabato 7 dicembre) Mariotto ha detto a Staffelli di “stare lontano o questo affare te lo do in testa”. “Questa sigaretta va a finire in un posto… Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere”, ha poi aggiunto Mariotto.

Fonte foto: ANSA

Guillermo Mariotto (quarto da sinistra) con i giudici di Ballando con le Stelle

La fuga da Ballando con le Stelle e le ipotesi social

La consegna del Tapiro d’oro è scaturita dalla misteriosa fuga di Guillermo Mariotto dal banco dei giudici di Ballando con le Stelle nella puntata del 30 novembre.

Durante la prova di Luca Barbareschi (e subito dopo l’esibizione di Amanda Lear) il giudice aveva improvvisamente lasciato la trasmissione, provocando lo stupore dei colleghi e della conduttrice, Milly Carlucci. Sul momento si era pensato a un malore, al punto che la stessa conduttrice si era augurata che Mariotto stesse bene.

Un’ipotesi rimbalzata anche sui social, visto che il giudice non aveva fatto rientro in studio. Ma poi è stato lo stesso Guillermo Mariotto a fare chiarezza su quanto accaduto il 30 novembre.

La spiegazione di Guillermo Mariotto, appello a Milly Carlucci

Nessun malore o infortunio. Intervistato dall’Adnkronos, Guillermo Mariotto ha spiegato di aver abbandonato Ballando con le Stelle per “andare a salvare la maison Gattinoni”.

Un’improvvisa emergenza nella casa di moda che Mariotto dirige ha costretto il giudice ad intervenire. La presenza di Mariotto era richiesta “per non mandare all’aria 6 mesi di lavoro”, come ha spiegato il giudice di Ballando. A quanto pare, la prima sarta della maison Gattinoni aveva avuto un malore, da qui la necessità della presenza di Mariotto per definire i dettagli degli abiti destinati a un importante matrimonio in Arabia Saudita.

“Se Milly mi vorrà, io ci sarò, ma bisogna chiedere a lei”, ha aggiunto Guillermo Mariotto riferendosi al suo ritorno a Ballando con le Stelle.