Guido Crosetto ricoverato in terapia intensiva per pericardite, le prime parole del ministro della Difesa

Guido Crosetto, ricoverato in terapia intensiva da martedì 13 febbraio 2024 al San Carlo di Nancy di Roma per una pericardite, ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo aver accusato il problema di salute.

Ricovero in terapia intensiva, le prime dichiarazioni del ministro Guido Crosetto

“Vorrei ringraziare, con tutto il cuore, tutte le persone, amiche, conosciute o sconosciute, che mi hanno mandato messaggi privati, via social o in altri modi, per l’amicizia, la vicinanza e l’affetto. Spero di conservalo sempre. Ne sono stato colpito ed onorato”. Lo ha scritto su X, l’ex Twitter, il ministro della Difesa che sta affrontando i problemi innescati da una pericardite.

Nelle scorse ore, i medici hanno tranquillizzato sulle condizioni di salute del politico, dopo l’apprensione venutasi a creare nel momento in cui è trapelata la notizia del ricovero d’urgenza.

“Una lieve pericardite e l’assenza di danni cardiaci. Nelle prossime ore il ministro Crosetto, le cui condizioni di salute sono buone, verrà sottoposto a ulteriori esami, per accertare le cause del malore”, hanno fatto sapere dall’ospedale romano San Carlo di Nancy.

Le parole di Giorgia Meloni: “Siamo ottimisti”

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che con Crosetto condivide, oltre alle idee politiche, anche una forte amicizia, ha dato buone notizie dopo aver sentito telefonicamente il ministro.

“Sta abbastanza bene, siamo ottimisti”, ha detto la premier nelle scorse ore.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha inviato “all’amico Guido” un “fortissimo abbraccio”.

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana lo ha invitato a tornare presto, “è un ordine”.

Messaggi di vicinanza anche dall’opposizione

Messaggi di sostegno indirizzati al ministro della Difesa anche da parte di alcuni esponenti dell’opposizione.

“Aveva già avuto qualche problemino qualche anno fa ma il grande cuore di Crosetto regge. Lo aspettiamo in Parlamento per battagliare come sempre”, sono le parole di Matteo Renzi.