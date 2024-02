Guido Crosetto ricoverato per pericardite, aggiornamento di Giorgia Meloni: come sta il ministro della Difesa

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dopo aver sentito al telefono Guido Crosetto la premier Giorgia Meloni rassicura sullo stato di salute del ministro della Difesa. Ricoverato a causa di una pericardite, il politico è in condizioni stabili e non ha riportato danni cardiaci.

Come sta Guido Crosetto

“Sta abbastanza bene, siamo ottimisti”: sono le parole di Giorgia Meloni su Guido Crosetto, il ministro della Difesa attualmente in ospedale.

La premier lo ha sentito al telefono, Crosetto è stabile e sarà sottoposto a ulteriori esami per comprendere le cause del malore che lo ha colpito.

Fonte foto: Danilo Schiavella/ANSA Crosetto è ricoverato all’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma

Si è trattato di una lieve pericardite che, però, non sembra aver comportato danni cardiaci.

L’ultimo bollettino indicava condizioni “in netto miglioramento”, ma il ministro resterà ricoverato ancora per qualche giorno.

Non si sono registrati versamenti di liquido tra la membrana e dunque non è stato necessario alcun intervento.

In casi del genere, per curare la pericardite si ricorre infatti a una cura a base di farmaci anti-infiammatori come l’aspirina.

Le parole del ministro dall’ospedale

Crosetto, dall’ospedale, ha ringraziato “per i numerosi messaggi di vicinanza e amicizia ricevuti da parte del mondo istituzionale e politico, di maggioranza e di opposizione, nonché per l’affetto testimoniato da tanti cittadini comuni”.

Sul web sono arrivati numerosi gli auguri di pronta guarigione da parte dei colleghi politici, compresi quelli del Primo Ministro Giorgia Meloni:

Mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa invia “all’amico Guido” un “fortissimo abbraccio” e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana lo invita a tornare presto, “è un ordine”.

Sostegno anche dagli esponenti dell’opposizione: “Aveva già avuto qualche problemino qualche anno fa ma il grande cuore di Crosetto regge. Lo aspettiamo in Parlamento per battagliare come sempre” sono le parole di Matteo Renzi.

Crosetto ricoverato per dolori al petto

Guido Crosetto è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy a Roma, da solo e a piedi.

Ha lamentato forti dolori al petto ed è quindi stato preso in cura dal Centro cuore della struttura sanitaria.

Una prima cronografia ha evidenziato una sospetta pericardite, confermata da successivi accertamenti. Si tratta di un’infiammazione del pericardio, la membrana che avvolge il cuore.

Crosetto aveva già sofferto di problemi cardiaci in passato ed era stato ricoverato nel 2013.