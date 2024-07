Guasto sull'alta velocità Roma-Napoli e treni in ritardo, anche Bersani bloccato: la provocazione a Salvini

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ancora un guasto sulla linea dell’alta velocità tra Roma e Napoli. Dalle ore 15.50 di oggi la circolazione è rallentata per un problema tra Labico e Anagni, causando ritardi di oltre 50 minuti, specialmente in direzione Napoli. Anche Pier Luigi Bersani, ex ministro ed ex segretario Pd, è stato bloccato e ha provocato Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, sui social.

Ritardi sull’alta velocità

Ennesimo un guasto sulla linea dell’alta velocità tra Roma e Napoli. Dalle ore 15.50 di oggi la circolazione è rallentata per un problema tra Labico e Anagni che sta causando caos e disagi in particolare in direzione Napoli.

I ritardi superano i 50 minuti, avverte Trenitalia attraverso il proprio sito, che invita i passeggeri a consultare gli orari sui canali ufficiali.

Ripercussioni che stanno creando disagi alla Stazione Termini, con anche i treni Italo che stanno accumulando ritardo. Il treno delle 17.00 in direzione Napoli, ad esempio, porta un ritardo di 120 minuti, con la nuova partenza prevista per le ore 19.00. I tecnici Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura.

Tutti i ritardi: orari

I ritardi superano i 50 minuti su molte linee. Per esempio:

il treno delle 17.00 in direzione Napoli porta un ritardo di 120 minuti, con la nuova partenza prevista per le ore 19.00;

i treni AV sono deviati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con un allungamento generale dei tempi di viaggio fino a 70 minuti.

La critica di Bersani a Salvini

Sul caso è intervenuto anche Pier Luigi Bersani, ex ministro ed ex segretario Pd, che ha postato su X (ex Twitter) la fotografia di un tabellone della stazione Termini dove lampeggiano i numeri dei treni in ritardo di ore o cancellati.

“Nella totale inconsapevolezza del ministro dei Trasporti – attacca Bersani che chiama in causa il vicepremier Matteo Salvini – in Italia si stanno svolgendo le “Olimpiadi del viaggiatore”. Lo aspettiamo per le premiazioni”.

Dal ministro nessuna risposta, perché impegnato nel 25esimo anniversario dell’istituzione del presidio della Guardia Costiera sul lago di Garda, dove è stato inaugurata la neonata sede di Desenzano del Garda e nella critica all’ultima cena delle Olimpiadi.