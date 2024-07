Caso Ultima Cena a Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi di Parigi. Salvini attacca, Pillon: "Italia si ritiri"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non è affatto piaciuta a Matteo Salvini la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. In particolare, al leader della Lega non è andato giù un momento particolare dello show, associato all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Molto critici anche l’ex senatore della Lega Pillon e Antoniozzi di FdI.

Cosa ha scritto Salvini sulle Olimpiadi di Parigi 2024 in Francia

Sui suoi canali social, Matteo Salvini ha scritto nella mattinata di sabato 27 luglio: “Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di Cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi“.

Il messaggio del leader della Lega campeggia sopra un collage con il dipinto di Leonardo da Vinci “L’Ultima Cena” e la rivisitazione con drag queen fatta durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Anche sui social network “L’Ultima Cena” è entrata tra le Tendenze, ma sono molti gli utenti che sottolineano che quanto visto durante la Cerimonia d’Apertura di Parigi 2024 fosse, in realtà, la rivisitazione del Convivio degli Dei.

Pillon propone il ritiro dell’Italia dalle Olimpiadi di Parigi 2024

L’ex senatore della Lega Simone Pillon ha scrtto su X: “Quello rappresentato ieri a #Paris2024 è il neo Occidente woke. Le radici cristiane ridicolizzate, l’umanità priva di identità sessuale, tutto ridotto a un gigantesco gay pride dionisiaco. Dovremmo ritirare la nostra delegazione, e lasciare Macron a correre solo verso l’abisso”.

In un secondo messaggio, lo stesso Pillon ha poi aggiunto: “Le Olimpiadi sono di tutti. Se diventano strumento di propaganda ideologica di alcuni, non sono più Olimpiadi ma LGBTiadi. Ecco perché faremmo bene a ritirare la delegazione“.

Fonte foto: ANSA

Un momento della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, che in Italia è stata trasmessa su Rai 2 e vista da oltre 4 milioni di spettatori.

Caso “Ultima Cena” alle Olimpiadi: le parole di Antoniozzi

L’agenzia Adnkronos riporta anche le dichiarazioni di Alfredo Antoniozzi. vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, sul tema Olimpiadi: “Anche all’inaugurazione dei Giochi la Francia di Macron e Melènchon è riuscita a dare il peggio di sé: prima la rappresentazione in chiave drag queen dell’ultima cena che prende in giro miliardi di cristiani nel mondo, poi i capi di Stato lasciati sotto la pioggia”.

Alfredo Antoniozzi di Fratelli d’Italia ha anche detto: “La Francia di oggi sembra in mano a filo islamici che non hanno nulla delle loro radici. E offende quella laicità che impone il rispetto per ogni religione”.