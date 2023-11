Grillo attacca Giulia Bongiorno a Che Tempo Che fa, Fazio lo interrompe: "Inopportuno parlarne"

Attacco a Giulia Bongiorno: Beppe Grillo, ospitato da Fabio Fazio nello studio di Che Tempo Che Fa, ha affondato sulla senatrice della Lega nonché avvocata della ragazza che accusa suo figlio Ciro e altri ragazzi di violenza sessuale di gruppo.

“Bongiorno inopportuna, mischia tutto”

Grillo è Grillo, e infatti non è un ospite trattato come tutti gli altri a Che Tempo Che fa. Il comico genovese fa una sorta di show tutto suo e tramite un monologo salta da un tema all’altro.

A un certo punto affonda anche su Giulia Bongiorno. “È un avvocato – ha scandito -, presidente della commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali. Dove c’è una causa a porte chiuse… È inopportuno. Così si mischia tutto”.

Fazio capisce immediatamente che il tema è scivolosissimo e che bisogna virare su un’altra rotta. E infatti lo interrompe subito: “Adesso è inopportuno parlarne qui di questa storia”.

Grillo recepisce il messaggio e cambia argomento, avventurandosi a parlare di finanza, di algoritmi, di Wall Street.

Grillo: “Ho sempre fatto politica, tutti la facciamo”

Fazio sposta il focus sul tema politico e chiede al fondatore del M5s se si sia pentito di essersi buttato anima e corpo nel progetto pentastellato.

“Ma tutti facciamo politica – ha risposto il comico genovese -, io l’ho sempre fatta anche quando parlavano di ambiente e macchine che non inquinavano, di acqua pubblica, di rifiuti. Poi ho deciso di portare questi temi dentro le istituzioni: sono andato all’Eni, all’Enel a parlare di certi temi, ma non mi hanno ascoltato”.

Grillo ha poi fatto un po’ di ironia sull’attuale leader del M5s, Giuseppe Conte. Su Di Maio ha invece detto che “ha pugnalato” il mondo pentastellato.

Quindi la difesa del lavoro del Movimento: “Abbiamo fatto cose meravigliose, per l’ambiente per certe battaglie. Io parlavo di macchina idrogeno anni fa. E oggi mi insultano, perché?”.

L’attacco ai media

Non poteva mancare l’attacco ai media: “Mentono quando fanno le statistiche nei sondaggi, e poi anche nel telegiornali, in tv, è tutto finto, ma la televisione non è nata così, ti faceva vedere cose che non vedevi. Oggi la televisione ti fa leggere il giornale, una follia. Per me la televisione è far vedere quello che le persone non vedono”.