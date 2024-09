Gregge di pecore sfugge al pastore e viene travolto da un treno, circolazione bloccata tra Milano e Lodi

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Caos sulla rete ferroviaria lombarda. Un gregge di pecore sfuggito al proprio pastore è stato investito da un treno regionale a San Zenone al Lambro, in provincia di Milano. Il singolare incidente ha provocato diversi disagi sulla linea tra Milano e Lodi, soprattutto tra le stazioni di Melegnano e Tavazzano.

L’episodio, che ha coinvolto il treno regionale 10875, è avvenuto alle 17.10 di lunedì 30 settembre.

Il convoglio, partito poco prima dal capoluogo lombardo (Milano Greco Pirelli) e diretto a Piacenza, è transitato dopo che gli animali si erano posizionati sui binari.

L'impatto è avvenuto all'altezza di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano

Il macchinista – riporta il Corriere della Sera – non è riuscito a frenare in tempo, colpendo in pieno gli ovini sul tratto ferroviario.

I disagi tra Milano e Lodi

L’incidente ha provocato numerosi disagi, causando un cortocircuito su tutta la linea compresa tra Milano e Lodi.

Gravi disagi per i viaggiatori si sono verificati in particolar modo tra le stazioni di Melegnano e Tavazzano (Lodi).

Tra loro, tanti pendolari impegnati nel viaggio per rientrare a casa dopo il lavoro.

Alcune difficoltà sono state riscontrate anche sulla linea Piacenza-Milano e quella Bozzolo-Milano, con ritardi fino a 15 minuti.

Intercity e Regionali instradati sulla linea Alta Velocità

Stando a quanto comunicato dal sito di Trenitalia, gli Intercity e i Regionali sono stati instradati sulla linea Alta Velocità tra Milano e Tavazzano.

Intorno alle 18.40, un’ora e mezza dopo l’impatto, la circolazione risultava ancora sospesa lungo l’intera tratta.