Grave incidente stradale sulla Roma-Fiumicino con due auto che si ribaltano, tre feriti e traffico in tilt

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattina di mercoledì 30 ottobre, sull’autostrada Roma-Fiumicino. Due veicoli si sono scontrati violentemente intorno alle 13:00, causando il ribaltamento delle auto e provocando tre feriti. L’incidente ha avuto luogo tra il chilometro 11 e il 12, all’altezza dello svincolo per la nuova Fiera di Roma. Sulla strada si è creata una lunga coda, creando disagi significativi al traffico.

Auto ribaltate sulla Roma-Fiumicino

Mercoledì 30 ottobre due auto si sono scontrate lungo l‘autostrada Roma-Fiumicino. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, le due auto si sono scontrate mentre viaggiavano in direzione di Fiumicino.

Il violento impatto ha fatto sì che entrambe le vetture si ribaltassero, costringendo i soccorritori a intervenire per liberare le persone dalle lamiere.

Sul posto sono giunte pattuglie della polizia stradale, due furgoni dell’ANAS e due ambulanze del 118 per prestare soccorso e avviare i rilievi del caso. Necessario anche l’intervento di agenti per la gestione del traffico.

Bilancio incidente: quanti feriti

Al momento dell’arrivo delle due ambulanze, risultavano tre persone rimaste ferite nell’incidente. Due di loro sono state trasportate in “codice giallo” al Campus Biomedico, mentre un terzo ferito, la cui condizione è stata valutata in “codice rosso” per la dinamica dell’incidente, è stato trasferito all’ospedale Sant’Eugenio dell’Eur.

Al momento, non sono state diffuse informazioni sull’identità dei feriti, ma il loro stato di salute viene monitorato con attenzione. Non risultano in condizioni di pericolo di vita.

Traffico sulla strada

Nel frattempo il traffico sulla Roma-Fiumicino ha subito pesanti rallentamenti: una carreggiata è stata chiusa per consentire ai soccorsi di arrivare. Strada bloccata anche per i rilievi.

Le code si sono rapidamente accumulate, e molti automobilisti si sono trovati bloccati in auto per diverse ore. Fortunatamente, dopo la rimozione dei mezzi, il traffico ha cominciato a tornare regolare, permettendo agli utenti della strada di riprendere il viaggio su una delle strade più frequentate della Capitale.

L’incidente si aggiunge alla lunga lista di sinistri che si verificano sulle strade romane, come il recente morto sulla Braccianese.