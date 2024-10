Morto in un incidente con la moto a Roma dopo l'impatto contro due alberi: lo schianto in via Braccianese

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un uomo è morto in seguito a un tragico incidente in moto domenica 27 ottobre sulla via Braccianese, nei pressi di Roma: il motociclista si è schiantato contro due alberi, perdendo la vita. Le generalità della vittima non sono ancora note: il sinistro è avvenuto nel pomeriggio e la dinamica non è stata ancora chiarita, anche se non risultano altri veicoli coinvolti. Sul posto la polizia locale per le indagini di rito.

Incidente in moto a Roma, morto un uomo

Il fatale incidente ha coinvolto un motociclista e si è verificato nel primo pomeriggio di domenica 27 ottobre, intorno alle 15,30 sulla via Braccianese, alle porte di Roma.

L’uomo è morto sul colpo. Si trovava alla guida di una moto Suzuki GSX-S 750: per ragioni da accertare ha perso il controllo del veicolo, andando poi a scontrarsi inesorabilmente contro due alberi.

L’incidente è avvenuto sulla via Braccianese fuori Roma

L’impatto è avvenuto al chilometro 13 della strada: uno scontro talmente violento che non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

L’intervento della polizia locale

Sul luogo della tragedia sono intervenute le pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale, impegnate nei rilievi per chiarire le dinamiche del sinistro.

L’identità del conducente non è stata ancora stabilita, poiché era sprovvisto di documenti. Gli agenti stanno lavorando per accertare se l’incidente sia stato provocato da una manovra errata, da un guasto meccanico o da cause esterne come condizioni stradali inadeguate o ostacoli imprevisti.

Quattro incidenti nel fine settimana a Roma

È stato un fine settimana che si è rivelato particolarmente nefasto per la Capitale, contando ben quattro incidenti mortali sulle strade fra la città e la provincia.

Venerdì 25 ottobre, in via Giuseppe Gregoraci, all’altezza del numero 56, Michele Cannone ha perso il controllo della sua moto finendo contro un cancello: lo schianto è stato fatale al 53enne.

Sabato sera, intorno alle 22, nel quartiere di Tor San Lorenzo ad Ardea, Michele Comandini, un ragazzo di 17 anni alla guida del suo motorino, è andato a impattare frontalmente contro un’auto, perdendo la vita.

Prima dell’incidente in via Braccianese di domenica 27 ottobre, alle 13.30 un altro tragico evento si è verificato in via della Solfarata, nei pressi del civico 43, con il violento scontro tra due auto e una moto che è costato la vita al motociclista.