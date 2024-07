Grave incidente a Solaro sulla Saronno-Monza: tre feriti gravi, interviene l'eliambulanza. Strada chiusa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un grave incidente stradale sulla Saronno-Monza, all’altezza di Solaro, ha richiesto l’intervento dell’elicottero di Areu nel pomeriggio di sabato 13 luglio. L’allarme è scattato per uno scontro frontale tra due veicoli, con alcune persone che sono rimaste intrappolate fra le lamiere. I feriti sarebbero tre, tutti uomini. Sul posto, oltre ai soccorritori, i carabinieri per la ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità.

Scontro a Solaro vicino Monza: tre feriti

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18 di sabato, sulla stradale che congiunge Monza a Saronno, nel territorio comunale di Solaro, in prossimità dell’ingrosso dell’ex Polveriera, dove ha sede il Parco delle Groane.

L’impatto fra i due veicoli è avvenuto frontalmente, ma le esatte cause dello scontro sono ancora in via di accertamento. Le operazioni di soccorso sono state immediate, con tre ambulanze provenienti da Saronno, Meda e Lentate, un’auto medica e l’eliambulanza partita dalla base di Bresso.

L’incidente è avvenuto sulla Saronno-Monza, nei pressi di Solaro

In base a quanto è stato riportato dalla stampa locale, alcune persone sono rimaste incastrate nelle automobili, con gli operatori impegnati nell’estrazione dei feriti dalle lamiere.

Tre le persone coinvolte e soccorse dagli operatori del 118: si tratta di due uomini di 41 anni e un uomo di 36 anni.

Strada chiusa e ripercussioni sul traffico

Presenti sul posto i vigili del fuoco di Garbagnate, insieme ai carabinieri della Compagnia di Rho impegnati per la gestione dell’emergenza.

La strada Saronno-Monza è stata chiusa, in via temporanea, al fine di agevolare le operazioni di soccorso e consentire i rilievi di rito, con alcune ripercussioni sulla normale circolazione della zona.

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e valutare se ci siano eventuali responsabilità in merito.

L’incidente a Gallarate

Nella mattinata e a breve distanza si è verificato un altro grave incidente, precisamente al casello autostradale dell’A8 a Gallarate. Qui un’auto, mentre si stava immettendo nel penultimo cordolo dedicato al Telepass, ha urtato violentemente contro un’isola di cemento, provocando un incendio che ha avvolto il veicolo.

Il conducente, un 54enne della provincia di Varese, è deceduto tra le fiamme. I vigili del fuoco hanno spento il rogo, ma l’uomo non è riuscito a salvarsi. Un incidente che ha causato inoltre notevoli disagi al traffico, con deviazioni necessarie e la chiusura temporanea della carreggiata per consentire i soccorsi e i rilievi.