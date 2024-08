Grave incendio sul Monte Pendolo a Gragnano vicino Napoli: le fiamme nei boschi lambiscono le case

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un vasto incendio è scoppiato domenica 11 agosto sul Monte Pendolo a Gragnano, in provincia di Napoli, partendo da un’area boschiva e arrivando a minacciare le abitazioni circostanti. Le cause del rogo, divampato nel primo pomeriggio, sono ancora sconosciute. I vigili del fuoco e la Protezione Civile della Campania sono intervenuti rapidamente con mezzi terrestri e aerei, mentre i sindaci dei Comuni interessati tengono aggiornate le rispettive cittadinanze sui social, dove tra l’altro si moltiplicano i video che ritraggono il fumo levarsi in cielo dalla montagna.

Incendio a Gragnano sul Monte Pendolo: case minacciate

Il violento incendio ha preso piede nel primo pomeriggio di domenica sul Monte Pendolo, divorando rapidamente un’area boschiva vicino all’ex strada statale che collega Gragnano ad Agerola, dirigendosi verso Pimonte.

Il fuoco, partito verso le 13, è stato alimentato da forti raffiche di vento, che hanno spinto le fiamme in direzione della croce situata sulla sommità dei Monti Lattari.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incendio ha colpito la sommità del Monte Pendolo fra Gragnano e Pimonte, in provincia di Napoli

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco, coordinati dalla Protezione Civile della Campania. La difficile conformazione del terreno ha reso necessario l’intervento di mezzi aerei per raggiungere le aree più inaccessibili, con l’impiego di un elicottero Erickson.

Le origini del fuoco restano ignote; in breve tempo l’incendio si è esteso minacciosamente, avvicinandosi alle abitazioni più prossime. Al momento, il centro abitato sottostante non sembra essere, tuttavia in pericolo immediato.

Il commento delle amministrazioni di Gragnano e Pimonte

“Ci siamo prontamente attivati per cercare di intervenire e arginare l’incendio scoppiato in centro città” ha avvertito sulla propria pagina Facebook Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, fra le tante persone che hanno condiviso un video dell’incendio.

“Siamo in costante collegamento con la direzione regionale di Protezione Civile e con i vigili del fuoco. Mezzi di pronto intervento, pompieri e volontari sono già sul posto. Dalla Regione sono in arrivo due elicotteri nazionali” ha aggiunto il sindaco.

Lo stesso D’Auria ha pubblicato un aggiornamento intorno alle 19, annunciando che la situazione era in via di miglioramento. “Da oltre 3 ore gli interventi aerei ancora in corso hanno domato in gran parte l’incendio” ha scritto il sindaco. “Maledico a vita chi è stato l’autore di questo sciagurato episodio …qualora fosse stato doloso.”

Anche il sindaco di Pimonte, Francesco Somma, ha allertato i cittadini aggiornandoli sulla situazione del Monte Pendolo. “La nostra montagna è in pericolo. La nostra protezione civile è già sul posto ed è stato richiesto l’intervento di un mezzo aereo” aveva scritto sui social.

“Raccomando a tutti i cittadini la massima prudenza. Non avvicinatevi alla zona dell’incendio. Ci sarà il momento in cui appureremo le responsabilità e chiederemo giustizia per questo incalcolabile danno ambientale. Ora lasciamo lavorare gli operatori della Protezione Civile” aveva concluso.