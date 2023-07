Grave dopo incidente a San Giovanni al Natisone: 52enne esce fuori strada e rimane incastrato nell'auto

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

È rimasto incastrato tra le lamiere della propria auto con la quale sarebbe uscito fuori strada probabilmente dopo un malore. Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. L’automobilista è stato trasportato in condizioni serie con l’elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto. Lo riporta il ‘Messaggero Veneto’.

L’incidente

Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto andando a impattare contro un muretto a fianco della strada e capottandosi su un lato. Il 52enne residente nel vicino comune di San Pietro al Natisone era da solo alla guida della sua Volkswagen Polo e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine

All’arrivo delle due ambulanze inviate dalla struttura operativa della Sores, una proveniente da Cormons e una proveniente da Palmanova, l’uomo è apparso subito in gravi condizioni. Per liberarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Cividale che in cooperazione con il personale sanitario hanno tagliato e rimosso tramite cesoie e divaricatore idraulici il tettuccio dell’auto.

Estratto dall’abitacolo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Udine. In fase di accertamento le cause che hanno provocato l’incidente: l’ipotesi più è che l’uomo abbia sbandato da solo a causa di un malore. Sul posto oltre ai soccorsi anche i carabinieri di San Giovanni al Natisone per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Morta una donna in un incidente a Villanuova

Nella giornata di venerdì 14 luglio i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in un altro incidente avvenuto a Villanuova sul Clisi, nel Bresciano, nel quale una donna di 62 anni, Tamara Nehrych, ha perso la vita. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, la conducente è morta in seguito a un violento frontale contro un tir sulla strada statale 237.

La donna di origini ucraine viveva da 10 anni nella vicina Vobardo con il marito e un figlio.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Salò al lavoro sui rilievi per risalire alle cause che hanno portato all’impatto tra la Volkswagen Polo guidata dalla 62enne e il mezzo pesante proveniente dalla direzione opposta.

L’autista del camion, un uomo di cittadinanza tedesca, è stato ricoverato in codice giallo in ospedale. Alle forze dell’ordine ha riferito di aver visto l’auto dirigersi verso il suo autoarticolato e di aver tentato di sterzare per evitarla, ma inutilmente.