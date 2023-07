Due morti nell'incidente sull'A20 Messina-Palermo: auto si ribalta, centrata da altre due a tutta velocità

L’autostrada A20 che collega Messina a Palermo è stata il teatro di una tragedia consumatasi nella notte tra il 13 e il 14 luglio. Un bilancio terribile: due morti e quatto feriti. Secondo una prima ricostruzione, un’auto si è ribaltata dopo aver colpito il guardrail per poi essere presa in pieno da altre due auto che transitavano sulla stessa strada. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.

Incidente sull’A20: auto si ribalta, due morti

Come ricostruisce ‘La Sicilia’, l’incidente sulla A20 Messina-Palermo è avvenuto intorno all’1:30 all’altezza del viadotto Giudici, al km 16 dell’autostrada in corrispondenza dell’uscita dalla galleria Telegrafo.

Un’Audi che viaggiava verso Palermo si è schiantata contro il guardrail e si è ribaltata sulla carreggiata.

In quel momento nella stessa direzione viaggiavano altre due auto, un’altra Audi e una BMW, che hanno centrato in pieno la vettura ribaltata.

Per i conducenti della prima auto e del BMW non c’è stato nulla da fare: i conducenti sono morti sul colpo. L’incidente ha coinvolto altre quattro persone che sono rimaste ferite.

I soccorsi

‘Gazzetta del Sud’ riporta che sul posto sono intervenute diverse ambulanze insieme ai vigili del fuoco e la Polstrada, che ha tenuto fermo il traffico sulla Boccetta-Villafranca fino alle 8 della mattina di venerdì 14 luglio.

I vigili del fuoco del distaccamento cittadino Nord sono intervenuti con un’autopompa e un pick-up. Dietro l’autorizzazione del magistrato gli operatori hanno estratto le vittime dalle lamiere delle auto coinvolte.

Secondo ‘Quotidiano di Sicilia’, le quattro persone rimaste ferite sono state trasportate all’ospedale, due delle quali sono arrivate con codice rosso.

I conducenti morti a seguito dell’impatto erano originari di Messina.

I precedenti sull’A20

L’autostrada A20 non è nuova alle tragedie.

Nel marzo 2022, più precisamente nella notte tra il giorno 3 e il 4, un uomo di 52 anni è morto dopo che la sua Alfa Romeo è finita fuori strada. L’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Insieme a lui viaggiava il figlio di 24 anni, ferito gravemente a causa dello schianto.

La A20 è anche il teatro della scomparsa di Viviana Parisi e il figlio Gioele, rispettivamente di 43 e 4 anni, nel 2020.

La Parisi era rimasta coinvolta in un incidente sulla Messina Palermo all’altezza del viadotto Pizzo Turda, per poi abbandonare l’abitacolo e scomparire insieme al piccolo. I corpi di madre e figlio furono ritrovati rispettivamente l’8 e il 19 agosto.