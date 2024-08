Grandine a Torino, città ostaggio del maltempo: il video della bufera sulla città e la conta dei danni

Torino nuovamente colpita da un’ondata di maltempo che, nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto, ha portato ancora grandine sul capoluogo piemontese. Diversi i cittadini che hanno condiviso sui social video e immagini del potente nubifragio che ha causato diversi disagi.

Di nuovo grandine su Torino: video e immagini dell’ondata di maltempo

Il cielo, intorno alle 14.30, si è rapidamente colorato di un grigio ‘minaccioso’ nella zona ovest della città e nel giro di poco si è scatenata una bufera di acqua e ghiaccio durata diversi minuti.

Diversi automobilisti e pedoni sono stati colti di sorpresa ed hanno cercato di trovare un riparo di fortuna sotto i portici e altre aree coperte.

Fonte foto: ANSA

Le immagini di piazza della Repubblica, sede del mercato di Porta Palazzo

L’ondata odierna, fortunatamente, non è stata devastante come quella di venerdì scorso, quando chicchi di grandine grandi come palle da golf hanno danneggiato parecchi veicoli e tante vetrate nel centro cittadino.

Il temporale di mercoledì 7 agosto ha comunque causato disagi, provocando l’allagamento di alcune strade: pattuglie di vigili urbani sono al lavoro per verificarne la viabilità.

Segnalati blackout e distacco di vetri e cornicioni

Sono anche stati segnalati dei blackout, in particolare nella zona nord di Torino.

Inoltre, come spiegato dal Corriere della Sera, i vigili del fuoco stanno intervenendo per il distacco di vetri e cornicioni in alcune vie del centro, come nella zona di via Garibaldi e via Cernaia.

Le previsioni e l’avvertimento del comune

Ci si aspettava un forte nubifragio, le previsioni non hanno sbagliato. Il Comune aveva suggerito ai cittadini di essere prudenti in quanto si prevedeva un violento temporale. E così è stato.

L’Arpa nella tarda mattinata di mercoledì, ha diramato l’allerta gialla per temporali a Torino e in tutto il Piemonte. Così l’ente in una nota: “Nel pomeriggio sono previsti rovesci e temporali sparsi, localmente forti, associati a grandinate e raffiche di vento sostenute”.

Allagamenti in corso Moncalieri

Virali le immagini di corso Moncalieri, a due passi dalla centralissima piazza Vittorio.

La strada è completamente allagata.