A Torino chicchi di grandine come palline da golf, un albero cade su un'auto con a bordo due persone

Nel pomeriggio di venerdì 2 agosto chicchi di grandine grandi come palline da golf ha colpito Torino, causando vari disagi e pericoli in diverse zone della città. Il quartiere Crocetta è stato uno dei più colpiti, con un albero che è crollato su un’auto in via Torricelli. Due persone a bordo del veicolo sono rimaste bloccate e una squadra di vigili del fuoco è intervenuta prontamente per soccorrerle.

Grandine a Torino, albero cade su un’auto

Come riporta La Stampa, l’evento meteorologico si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 2 agosto, portando con sé chicchi di grandine grandi quanto palline da golf che hanno imbiancato le strade, costringendo i cittadini a cercare riparo.

Due persone sono state soccorse in via Torricelli: erano rimaste chiuse in un’auto bloccata a causa di un albero che si è schiantato sopra la vettura.

Fonte foto: ANSA

Un ragazzo in strada il 2 agosto a Torino, colpita dalla grandine e da forti raffiche di vento

In molti hanno preferito fermarsi nei negozi o sotto i portici per evitare di essere colpiti. Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti gravi.

Canoisti soccorsi

Quattro canoisti, sorpresi dalla tempesta mentre remavano sul Po, sono stati soccorsi al ponte Balbis. La loro prontezza e l’intervento tempestivo dei soccorritori hanno evitato conseguenze peggiori.

In strada del Mainero, un altro albero è crollato sul tetto di un edificio, danneggiando i cavi dell’illuminazione pubblica.

I danni causati dalla grandinata sono stati ingenti in tutta la città, con numerose auto colpite e danneggiate, specialmente nei quartieri come San Salvario, dove i chicchi di ghiaccio hanno devastato vasi e oggetti sui balconi.

La conta dei danni

Altri alberi sono caduti lungo corso Galileo Ferraris, corso Belgio e via Dante, con uno di essi che ha colpito un’auto in transito su corso Galileo Ferraris. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso.

La protezione civile e i vigili del fuoco sono stati impegnati in circa una trentina di interventi, tra cui la rimozione di rami caduti e la gestione di allagamenti. La città sta ora facendo i conti con i danni e ripristinando la normalità dopo la grandinata.