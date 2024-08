Grandine a Castiglioncello e Rosignano in Toscana: chicchi enormi, maltempo e danni in tutta la regione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nel pomeriggio di martedì 27 agosto una violenta grandinata ha colpito le spiagge di Rosignano e Castiglioncello, in Toscana, costringendo molte persone a cercare ripari di fortuna. I chicchi di grandine, grandi come palline da golf, hanno causato danni significativi a veicoli e tende. Fortunatamente, non ci sono stati feriti ma la protezione civile di Livorno ha consigliato cautela e di evitare spazi aperti. Il maltempo in giornata ha portato temporali e grandine su diverse zone della Toscana, con le temperature che sono calate drasticamente.

Un violento temporale arrivato all’improvviso e le spiagge di Rosignano e Castiglioncello si sono svuotate in un attimo. Tanti i bagnanti costretti a cercare rifugio nelle proprie auto, impotenti di fronte alla grandinata devastante che ha colpito la costa livornese nel pomeriggio di martedì 27 agosto.

“Era il caos totale” hanno riportato alcuni testimoni, descrivendo la furia della tempesta. Sebbene non ci siano stati feriti, i danni sono stati ingenti.

I chicchi di grandine, di grandezza considerevole, hanno causato rotture dei vetri e ammaccature sui veicoli, oltre a danneggiare numerosi tendoni.

La protezione civile di Livorno ha raccomandato di evitare le aree all’aperto e di mantenere la massima cautela. La perturbazione dovrebbe lasciare la zona di Rosignano entro la tarda serata.

Il maltempo in Toscana con pioggia e grandine

In Toscana, per martedì 27 agosto è stata emessa un’allerta meteo gialla a causa di temporali e grandine, che nel pomeriggio hanno cominciato a scendere su diverse zone della regione.

I fenomeni si sono manifestati in particolare nel centro e verso nord-ovest, portando a un brusco abbassamento delle temperature. Nelle aree che non sono state colpite dalla pioggia, invece, sono stati avvertiti solo tuoni insieme a un’afa opprimente.

Le segnalazioni del maltempo nelle varie province

Anche a Montaione si è verificata una grandinata eccezionale, con chicchi di vari centimetri di diametro. Altre forti grandinate hanno interessato anche Lucca, il Pisano e Gambassi Terme.

A Cortona, il violento acquazzone ha trasformato le strade in veri e propri fiumi d’acqua. Intorno alle 18, i temporali più intensi si sono concentrati su Arezzo e nelle aree circostanti.

L’intera tratta dell’autostrada A11, che collega Firenze al mare, è stata colpita dalla pioggia incessante. L’autostrada A12 ha subito forti temporali e grandine tra Collesalvetti e Rosignano, mentre la A1 ha visto precipitazioni tra Rioveggio e Fabro.

Inoltre la stazione di Certaldo ha subito danni a causa del maltempo, con conseguenti ritardi e modifiche nei servizi ferroviari tra Siena ed Empoli. La situazione in Toscana è del tutto simile a quella della vicina Emilia-Romagna, con Bologna e relativa provincia colpite da temporali e forti grandinate.