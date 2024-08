Maltempo a Bologna e provincia con pioggia battente e grandine: alberi caduti e aerei dirottati altrove

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un forte temporale con pioggia e grandine ha colpito Bologna e l’area tra la città e la provincia di Forlì-Cesena, con il maltempo intenso che ha causato numerosi disagi. Il traffico è stato bloccato in varie aree, diversi voli sono stati dirottati mentre in più località della provincia è stata segnalata la caduta di alberi. Un fenomeno, quello che si è abbattuto in Emilia Romagna, che viene definito “gustnado“.

Pioggia e grandine su Bologna: i danni del maltempo

L’improvviso temporale si è abbattuto su Bologna e dintorni nel pomeriggio di martedì 27 agosto, intorno alle 14,30.

Oltre alla pioggia intensa e alla grandine, il fenomeno ha portato con sé tuoni, fulmini e forti raffiche di vento. L’ondata di maltempo non si è limitata al capoluogo, colpendo anche Castel Maggiore, Borgo Panigale, Santa Viola e Sant’Agata Bolognese, dove sono stati sperimentati rovesci intensi.

Alberi caduti, fulmini e trombe d’aria

Tante le segnalazioni durante l’episodio di maltempo intenso. A Modena Ovest si è verificata una tromba d’aria, mentre a Granarolo un fulmine ha colpito il ristorante Ca’ Vecchia, innescando un incendio che ha devastato il locale.

Numerosi alberi sono stati divelti lungo la Porrettana: a Calderara di Reno e in altre zone della provincia sono state inviate diverse segnalazioni di rami e tronchi in strada.

Disagi al traffico stradale e aereo

Il traffico è andato rapidamente in tilt: il ponte di via Stalingrado è diventato impraticabile, con automobili e motociclette che cercavano rifugio sotto le tettoie, causando ulteriori blocchi della circolazione.

Il temporale violento ha causato disagi anche al traffico aereo, con sette voli in arrivo al Marconi costretti a deviare verso altri aeroporti.

Sono i voli da Barcellona, Londra Stansted, Craiova, Parigi Beauvais, Valencia, Brussels Charleroi e Skopje ad essere stati dirottati. Per i voli in partenza, invece, non ci sono stati grossi disagi: tutti gli aerei sono decollati, anche se alcuni con qualche minuto di ritardo.

Cos’è il gustnado che si è abbattuto su Bologna

Quello che si è abbattuto su Bologna e provincia è stato definito “gustnado“. L’esperto di meteorologia di Ampro, Roberto Nanni, ha chiarito a Repubblica che il fenomeno combina i termini “gust front” (fronte delle raffiche) e “tornado“.

Si tratta di eventi che si verificano quando il vento rettilineo e non ciclonico, presente nella corrente discendente (o deflusso) di potenti temporali, crea vortici all’interno del fronte di raffica.

I gustnado diventano visibili quando sollevano abbastanza detriti o generano nubi di condensazione. Sebbene il loro aspetto ricordi quello di un tornado, il meccanismo di formazione è differente, in quanto è il vento stesso a dare vita a questi vortici.