Google dedica il doodle a Eunice Newton Foote: chi era la scienziata che ha scoperto l'effetto serra

Nuovo omaggio di Google a una scienziata: il doodle di lunedì 17 luglio è dedicato a Eunice Newton Foote, scienziata americana del XIX secolo autrice di esperimenti pionieristici che hanno portato alla scoperta dell’effetto serra e alla comprensione del suo ruolo nel riscaldamento globale. Nonostante la sua importanza, la storia di Eunice Newton Foote è stata a lungo dimenticata. L’approfondimento sulla vita e il lavoro della ricercatrice e il suo contributo fra scienza e diritti delle donne.

Attivista per le donne

Eunice Newtoon Foote fu soprattutto una personalità impegnata nella lotta per i diritti del sesso femminile. Nel 1848, la scienziata partecipò alla prima Convenzione per i diritti della donna a Seneca Falls.

Qui Foote sottoscrisse la Dichiarazione dei sentimenti, documento che richiedeva parità sociale e legale per le donne. Durante quel periodo, le donne erano ampiamente escluse dalla comunità scientifica, ma ciò non ha impedito a Foote di intraprendere audaci esperimenti da sola.

Fonte foto: iStock L’effetto serra è dovuto ad alcuni gas, come la CO2, capaci di intrappolare il calore nell’atmosfera

L’esperimento di Foote

In uno di questi studi, Foote posizionò termometri a mercurio in cilindri di vetro contenenti diversi gas, esposti alla luce solare. Scoprì che il cilindro con anidride carbonica trattenne più calore rispetto agli altri.

Fu così che Foote fu la prima scienziata a stabilire il collegamento tra l’aumento dei livelli di anidride carbonica e il riscaldamento dell’atmosfera.

Scoperta dell’effetto serra

Dopo aver pubblicato le sue scoperte, Foote presentò il suo secondo studio sull’elettricità statica atmosferica nella rivista Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. Questi furono i primi due studi di fisica pubblicati da una donna negli Stati Uniti.

Attorno al 1856, ci fu poi un altro scienziato che presentò i suoi lavori sul tema, durante la riunione annuale dell’American Association for the Advancement of Science.

Queste discussioni portarono a ulteriori esperimenti che rivelarono l’effetto serra, secondo cui quando gas come l’anidride carbonica intrappolano il calore solare, la temperatura dell’atmosfera terrestre aumenta gradualmente.

Ignorata per decenni

Per lungo tempo, il contributo di Eunice Newton Foote fu poco riconosciuto nella comunità scientifica. Solo nel novembre 2019, una conferenza presso l’Università della California celebrò il suo contributo alla scienza del clima e sottolineò come la sua storia abbia aumentato la visibilità delle donne nel campo scientifico.

Il fisico John Perlin definì Eunice Newton Foote come la “Rosa Parks della scienza”, per il suo ruolo nel rompere le barriere di genere e porre le basi per ulteriori ricerche sull’effetto serra e il cambiamento climatico.

Gli omaggi di Google

Il gesto di Google serve quindi a ricordare come Eunice Newton Foote sia stata una figura straordinaria, una pioniera nella scoperta dell’effetto serra e un’attivista per i diritti delle donne.

Big G non è nuova a mostrare doodle dedicati a personalità che hanno dedicato la propria vista alla lotta per i diritti: uno dei più recenti è quello dedicato a William Roscoe Leake, noto come Willi Ninja, ballerino di talento considerato il padrino del Voguing e un’icona del mondo LGBTQIA+.