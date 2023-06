Chi era Willi Ninja ballerino del Voguing protagonista del doodle di Google: icona LGBTQIA+ e attivista

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il doodle di venerdì 9 giugno 2023 è dedicato a Willi Ninja, ballerino e padre del Voguing, danza diffusa nel mondo LGBTQIA+. Ninja viene oggi celebrato perché ricade il 23esimo anniversario dall’uscita del documentario Paris is Burning, che riguarda proprio le comunità di queste sale da ballo e le sue figure più importanti, tra cui c’era appunto il ballerino.

Chi era Willi Ninja

Al secolo William Roscoe Leake, Willi Ninja è considerato il padrino del Voguing e icona del mondo LGBTQIA+. Nato nel 1961 a New York, è cresciuto a Flushing, nel Queens, dove la madre lo ha incoraggiato nella sua passione per la danza.

Ballerino di talento, proprio assistendo ad alcuni spettacoli ha avuto ispirazione per alcune delle sue mosse iconiche che lo hanno reso una celebrità tra gli anni Ottanta e Novanta. Omosessuale e tra le persone più in vista delle sale da ballo di Harlem, Ninja con le sue coreografie è stato considerato un innovatore del voguing. Nel 1990 è stato uno dei principali personaggi della comunità a comparire in Paris is Burning, che ha avuto un buon successo e lo ha fatto conoscere a un pubblico più ampio.

Attivista nella lotta contro l’HIV e per la sensibilizzazione nei confronti dell’AIDS, Ninja si è fatto portavoce di una battaglia per combattere lo stigma che esisteva attorno alla malattia che, insieme ad alcune complicazione cardiache, gli ha tolto la vita nel settembre 2006.

Il doodle di Google

Come detto, il 9 giugno 2023 è stato dedicato un doodle speciale a Ninja. In occasione del 23esimo anniversario dell’uscita di Paris is Burning, Google ha optato per un video animato che ricorda la The Iconic House of Ninja, la casa fondata nel 1982 da Ninja.

Nel video animato vengono infatti mostrati alcuni degli attuali membri della casa, Archie Burnett Ninja, Javier Madrid Ninja, Kiki Ninja e Akiko Tokuoka, cioè KiT Ninja.

Cos’è il Voguing

Lo stile di danza che ha reso Ninja iconico, il Voguing, è un ballo che combina una serie di pose ispirate ai geroglifici egizi e alle sfilate di moda con movimenti rapidi e intricati, che a volte ricordano il mimo e a volte alcune arti marziali.

Performance diffusa nel mondo LGBTQIA+, veniva balla nella houses, famiglie che sono state conosciute anche grazie alla serie Pose, trasmessa dal 2018 al 2021.