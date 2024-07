Gomorra torna con un prequel su Pietro Savastano: l'attore sarà Fortunato Cerlino, il regista Marco D'Amore

La serie “Gomorra” torna con uno spin-off: un prequel che racconterà l’ascesa criminale del boss Pietro Savastano che verrà impersonato nuovamente dall’attore Fortunato Cerlino. Il regista sarà Marco D’Amore, già noto al pubblico per avere interpretato il ruolo di Ciro di Marzio, detto “L’immortale”. Al momento non è chiaro se si tratterà di una serie tv o di un film per il piccolo schermo.

In arrivo il prequel di Gomorra

La nuova opera punterà dunque i fari sulle vicissitudini criminali del boss che poi lascerà le redini del clan al figlio Gennaro Savastano (interpretato da Salvatore Esposito).

Come annunciato da Sky, il prequel di “Gomorra” vede alla sceneggiatura Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, già autori della serie originale uscita dieci anni fa.

Fonte foto: IPA

Nella foto, da sinistra: Marco D’Amore, Fortunato Cerlino e la moglie Antonella Sava.

D’Amore si era già cimentato alla regia dirigendo alcuni episodi della quarta e della quinta stagione fra il 2019 e il 2021. Aveva anche diretto il film “L’immortale” nel 2019 incentrato sul personaggio di Di Marzio.

Una sorpresa

La partecipazione di Marco D’Amore è stata una sorpresa per i fan della serie, ma probabilmente anche per lo stesso artista.

Voci su un possibile spin-off di “Gomorra” avevano cominciato a circolare già lo scorso anno. D’Amore era intervenuto via social per chiarire di essere all’oscuro del progetto.

“Non ne so nulla, l’ho appreso come voi dai social”, aveva scritto. “Per quanto mi riguarda la mia esperienza (fantastica) su ‘Gomorra’ è terminata a novembre 2021, all’indomani della messa in onda della prima puntata della quinta stagione”.

“Ho partecipato dando tutto me stesso, in otto anni di lavoro, come attore prima e come regista e direttore artistico poi, fino a quando insieme, non abbiamo portato a compimento il nostro viaggio”, aveva aggiunto.

Le tempistiche

Al momento non sono stati diffusi dettagli in merito all’inizio delle riprese, tantomeno in merito alla messa in onda della nuova serie (o film) di “Gomorra”. La produzione Sky sta procedendo con i casting nella periferia di Napoli e nella selezione delle location per le riprese.

La Vela Verde di Scampia, simbolo di “Gomorra”, potrà eventualmente essere presente solo in computer grafica, perché demolita nel 2020.