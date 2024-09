Golden Power su Unieuro nel mirino della Francia? Il Governo Meloni può fermare la vendita a Fnac Darty

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il governo italiano sta valutando l’uso del golden power sulla trattativa tra il gruppo francese Fnac Darty e Unieuro. Dal 2 settembre al 25 ottobre è in corso un’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) da parte del gruppo francese: il consiglio di Unieuro è diviso sulla congruità della proposta, e le decisioni future dipenderanno dai piccoli azionisti che detengono l’80% delle azioni. Una mossa con cui il gruppo francese mira a creare un soggetto leader in Europa nella vendita al dettaglio.

Vendita Unieuro, il governo pensa al golden power

La situazione per Fnac Darty nel proposito di acquisizione di Unieuro si sta complicando più del previsto, considerando la possibilità che il governo Meloni eserciti l’uso del golden power, una possibilità concreta secondo Bloomberg.

La misura sarebbe considerata dal governo italiano a causa delle preoccupazioni relative alla gestione dei dati sensibili sui pagamenti digitali e sugli utenti.

Fonte foto: ANSA

Daniel Kretinsky, a capo del gruppo Fnac Darty

Sebbene non ci sia ancora una decisione definitiva, l’eventuale attivazione del golden power potrebbe bloccare o alterare significativamente l’accordo tra le due aziende.

L’offerta di Fnac Darty per Unieuro

Il gruppo francese Fnac Darty, controllato dal miliardario ceco Daniel Kretinsky, ha proposto a luglio di acquistare Unieuro per circa 250 milioni di euro, una manovra mirata a consolidarsi nel settore retail.

L’offerta consiste in 9 euro in contanti e 0,1 azioni Fnac Darty per ogni azione Unieuro, valorizzando ogni azione Unieuro a 12 euro, rispetto ai 11,52 euro di chiusura recente. Questo prezzo rappresenta un premio del 42% rispetto al valore pre-offerta, ma è inferiore ai massimi storici del titolo durante la pandemia.

La proposta non ha incontrato unanimità nel consiglio di Unieuro, con un voto di 5 favorevoli, 5 contrari e un astenuto, sollevando dubbi sui dettagli dell’offerta e sui futuri piani per l’azienda, che impiega circa 5.000 persone e ha oltre 500 punti vendita.

I piccoli azionisti, detentori dell’80% delle azioni, devono ora decidere se accettare l’offerta, che richiede una partecipazione del 90% per andare a buon fine. Se completata, gli azionisti attuali riceverebbero circa il 6% delle azioni di Fnac Darty.

Cos’è il golden power: quando e perché si usa

Introdotto nel 2012 dal Governo Monti, il golden power è stato frequentemente utilizzato e ha visto un’espansione significativa delle sue applicazioni.

Questo strumento, che mira a proteggere gli interessi nazionali, è stato esteso a settori strategici come difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti, comunicazioni, e più recentemente, sanità, alimentazione, finanza e assicurazioni.

Si tratta di uno strumento che consente a uno Stato di influenzare decisioni aziendali cruciali, come fusioni, acquisizioni e partecipazioni straniere, e di imporre restrizioni su tecnologie sensibili.

Le imprese nei settori interessati sono tenute a informare la Presidenza del Consiglio di eventuali cambiamenti nel controllo o nella governance, per garantire la protezione delle infrastrutture critiche e la sicurezza nazionale.