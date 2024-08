Concorso al Ministero della Difesa, oltre 1000 posti di lavoro: per alcuni basta il diploma, come fare domanda

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Doppio concorso al Ministero. Il dicastero della Difesa assume 1.100 persone per diversi posti di lavoro tra cui mille assistenti e cento funzionari, con requisito di base il solo diploma di scuola superiore.

Il posti disponibili al Ministero della Difesa

Il Ministero della Difesa ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 1.100 lavoratori, tra cui mille assistenti e mille funzionari, che ha come scadenza la fine del mese di agosto del 2024.

Numerose le diverse posizioni aperte. Tra gli oltre mille posti disponibili come assistente sono presenti soprattutto quelli per personale civile non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area Funzionale II.

Fonte foto: ANSA Il ministro della Difesa Crosetto

Più selettivo invece il concorso per i funzionari, soltanto 100 posti a disposizione, sempre per personale civile a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionale III e con una retribuzione di fascia F1.

Come fare domanda per il concorso

Presentare la domanda per questi due bandi di concorso è relativamente semplice. Il processo si svolge interamente in rete, attraverso la piattaforma di reclutamento della Pubblica Amministrazione InPa.

Si dovrà semplicemente rispondere alle domande presenti a schermo seguendo le istruzioni riportate dal portale e allegare i documenti richiesti in modo da ottenere l’invio della pratica presso il Ministero della Difesa.

La scadenza ultima per completare il procedimento è il 22 agosto 2024 alle 23:59. Domande ricevute dal portale oltre questo orario e questa data non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso.

Quali sono i requisiti necessari per accedere

A seconda del bando a cui si è interessati se si vuole partecipare al concorso per un posto di lavoro come assistente o come funzionario presso il Ministero della Difesa, esistono diversi tipi di requisiti che bisogna rispettare.

Per prima cosa, esistono alcuni requisiti generici che valgono per qualsiasi concorso per la Pubblica Amministrazione italiana. Bisogna essere cittadini italiani maggiorenni, godere dei diritti politici, non avere condanne penali, aver rispettato gli obblighi di leva, non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati da impieghi pubblici e avere un certificato di idoneità fisica ai ruoli che si vuole ricoprire.

A questo si aggiungono poi specifici requisiti per ogni mansione. Nel caso dei bandi di concorso per il Ministero della Difesa, gli assistenti dovranno essere almeno diplomati mentre i Funzionari laureati.