Golden Globes 2023: i vincitori, le polemiche e l'intervento di Volodymyr Zelensky sulla terza guerra mondiale

Un dominio ai Golden Globes 2023. I migliori film dell’anno scorso, nella categoria commedia e drammatico, sono ‘Gli spiriti dell’isola‘ e ‘The Fabelmans’. Tanti i premi consegnati, c’è anche un po’ di Italia grazie a ‘White Lotus’, serie girata a Taormina, in Sicilia. Durante la serata non sono mancate le polemiche, con star che hanno boicottato la serata, così come l’apparizione in diretta tv del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky (invitato dall’amico Sean Penn), che ha detto la sua sulla possibilità di una “terza guerra mondiale”.

I vincitori

Ecco l’elenco dei vincitori:

miglior attore film commedia : Colin Farrell (‘Gli spiriti dell’isola – The Banshees of Inisherin’). Per lui è il secondo Golden Globe: nel suo discorso ha ringraziato l’asinello Jenny, coprotagonista del film;

: (‘Gli spiriti dell’isola – The Banshees of Inisherin’). Per lui è il secondo Golden Globe: nel suo discorso ha ringraziato l’asinello Jenny, coprotagonista del film; miglior attore film drammatico : Austin Butler (‘Elvis’) batte Brendan Fraser (‘The Whale’), Hugh Jackman (‘The Son’), Bill Nighy (‘Living’) e Jeremy Pope (‘The Inspection’);

: (‘Elvis’) batte Brendan Fraser (‘The Whale’), Hugh Jackman (‘The Son’), Bill Nighy (‘Living’) e Jeremy Pope (‘The Inspection’); miglior film d’animazione: premiato il regista messicano Guillermo del Toro (‘Pinocchio’).

premiato il regista messicano Guillermo del Toro miglior attrice film commedia: Michelle Yeoh (‘Everything Everywhere All At Once’);

(‘Everything Everywhere All At Once’); miglior attrice film drammatico : Cate Blanchett (‘Tar’). La star, “impegnata nel Regno Unito per lavoro”, non era presente a Los Angeles ad accettare il premio;

: (‘Tar’). La star, “impegnata nel Regno Unito per lavoro”, non era presente a Los Angeles ad accettare il premio; miglior regista: Steven Spielberg (‘The Fabelmans’). Al suo terzo Golden Globe ha dichiarato: “Non è facile essere un bambino, tutti mi vedono come un uomo di successo, ma nessuno sa chi siamo veramente fino a quando non abbiamo il coraggio di raccontarlo”;

(‘The Fabelmans’). Al suo terzo Golden Globe ha dichiarato: “Non è facile essere un bambino, tutti mi vedono come un uomo di successo, ma nessuno sa chi siamo veramente fino a quando non abbiamo il coraggio di raccontarlo”; miglior attrice miniserie: Jennifer Coolidge (‘White Lotus’), “Anche se alla fine mi hai ammazzato, ora tutti mi invitano”, ha detto ringraziando Mike White, il creatore della serie;

(‘White Lotus’), “Anche se alla fine mi hai ammazzato, ora tutti mi invitano”, ha detto ringraziando il creatore della serie; miglior miniserie: ‘White Lotus’, ambientato a Taormina (Messina). “Dovrei accettare in italiano ma sono troppo ubriaco”, ha detto il creatore Mike White, ringraziando “la straordinaria troupe italiana” che ha lavorato alla seconda stagione;

ambientato a Taormina (Messina). “Dovrei accettare in italiano ma sono troppo ubriaco”, ha detto il creatore ringraziando “la straordinaria troupe italiana” che ha lavorato alla seconda stagione; miglior attore protagonista serie commedia : Jeremy Allen White (‘The Bear’);

: (‘The Bear’); miglior attore protagonista serie drammatica : Kevin Costner (‘Yellowstone’);

: (‘Yellowstone’); miglior attrice protagonista serie commedia : Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’);

: (‘Abbott Elementary’); miglior attrice protagonista serie drammatica : Zendaya (‘Euphoria’).

: (‘Euphoria’). premio alla carriera: Eddy Murphy.

Le polemiche

Nel 2021, la notte dei Golden Globes è finita al centro delle polemiche dopo le accuse del ‘Los Angeles Times’ mosse nei confronti dell’organizzazione, definita una casta corrotta e razzista.

Fonte foto: ANSA L’attore Brendan Fraser, tra i grandi assenti ai Golden Globes 2023

La 78^ edizione era quindi stata boicottata in massa da divi, studi e dalla stessa Nbc, che aveva l’esclusiva della diretta.

Da allora la Hollywood Foreign Press Association (Hfpa), che di fatto assegna i premi, ha fatto ampi sforzi per riformarsi. ”

“Sono qui perché sono nero“, ha detto Jarrod Carmichael, il comico a cui è stato affidato il compito di condurre la serata dell’edizione 2023 da un’organizzazione che “non aveva un solo membro nero fino a quando non è morto George Floyd”.

Tra premiati e candidati, sono state tante le star a non presentarsi: da Cate Blanchett a Julia Roberts, passando poi per Brendan Fraser, protagonista di ‘The Whale’, che ha boicottato i Globes per essere stato molestato proprio da un ex presidente della Hollywood Foreign Press Association.

Non è passato inosservato il premio alla carriera assegnato a Eddy Murphy, che ha dato tre consigli ai colleghi che intendono avere successo come comici: “Pagare le tasse”, “farsi i fatti propri” e “tenere la moglie di Will Smith fuori dai commenti“, ha detto riferendosi a quanto accaduto l’anno scorso durante la Notte degli Oscar, con l’attore premio Oscar per ‘King Richard – Una famiglia vincente’, che ha dato uno schiaffo al comico Chris Rock.

L’intervento di Zelensky

In un video messaggio inviato ai Golden Globes 2023, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che “la guerra in Ucraina non è ancora finita, ma la situazione sta cambiando, ed è già chiaro chi vincerà“.

Poi una sua previsione: “Non ci sarà una terza guerra mondiale, non è una trilogia. Ci sono ancora battaglie e lacrime da affrontare, ma ora posso dirvi chi è stato il migliore nell’anno precedente: voi del mondo libero, che vi siete uniti a sostegno del libero popolo ucraino”.