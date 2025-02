Gli Usa minacciano di togliere Starlink all'Ucraina se Kyiv non accetterà l'accordo sui metalli critici

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I negoziatori americani che stanno trattando con l’Ucraina un contratto per l’accesso ai metalli critici nel sottosuolo del Paese avrebbero minacciato di escludere l’esercito di Kyiv dal sistema di internet satellitare Starlink di Elon Musk, fondamentale per le comunicazioni.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Reuters, che cita tre diverse fonti indipendenti tra loro, gli Stati Uniti avrebbero minacciato l’Ucraina di escludere il Paese dall’accesso a internet fornito dalla costellazione di satelliti Starlink.

La minaccia sarebbe arrivata durante le trattative per raggiungere un accordo sui metalli critici del sottosuolo ucraino, che gli Usa vorrebbero assicurarsi per ridurre la dipendenza dalla Cina, quasi monopolista mondiale di queste materie prime.

Fonte foto: ANSA Zelensy e Kellogg durante l’incontro diplomatico a Kyiv

I metalli critici, a volte detti impropriamente terre rare, sono tutti quei materiali necessari alla costruzione di circuiti elettronici, semiconduttori, magneti e altre componenti dei prodotti tecnologici.

Cos’è Starlink e perché è fondamentale per l’Ucraina

Starlink è una costellazione di satelliti che fornisce internet a banda larga. È stata prodotta e lanciata da Space X, la società di lanci spaziali di Elon Musk, con importanti contratti anche con la Nasa.

È composta da circa 12.000 satelliti di piccole dimensioni in orbita attorno alla Terra e non ha nessun paragone con altri progetti simili per dimensioni e offerta di servizi.

Elon Musk ha offerto l’accesso a Starlink gratuitamente all’Ucraina all’inizio dell’invasione russa. Questo ha permesso all’esercito di Kyiv di garantirsi comunicazioni efficaci attraverso un’infrastruttura che l’esercito russo non può danneggiare.

L’accordo sui metalli critici

Donald Trump ha, fin dall’inizio del suo mandato, cercato un accordo per una fornitura da 500 miliardi di dollari in minerali critici ucraini, per giustificare gli aiuti militari al Kyiv.

Il presidente Zelensky ha inizialmente rifiutato la prima offerta di accordo e da quel momento gli Usa hanno iniziato un avvicinamento molto rapido alla Russia di Putin, spingendo per nuove trattative diplomatiche tra per terminare la guerra.

Durante l’incontro tra Zelensky e l’inviato speciale degli Usa per l’Ucraina Kellogg si sarebbe parlato anche di questo aspetto. Il sito Axios ha riportato poco dopo il termine dell’incontro, che gli Stati Uniti avevano fatto pervenire all’Ucraina una nuova proposta.