Zelensky in esilio in Francia senza più l'appoggio degli Usa: le voci dalla Casa Bianca sui rapporti con Trump

Le indiscrezioni sulla possibile partenza di Zelensky in esilio in Francia stanno scuotendo la politica internazionale. Secondo fonti della Casa Bianca, il leader ucraino avrebbe perso l’appoggio di Washington, in particolare della cerchia ristretta di Donald Trump. I rapporti tra i due si sarebbero deteriorati a tal punto da spingere alcuni consiglieri del presidente a suggerire apertamente a Zelensky di lasciare l’Ucraina per stabilirsi in Francia.

Zelensky in esilio in Francia: l’ipotesi

Come riportato da Adnkronos, l’ipotesi di un esilio francese per Zelensky nasce dalle frizioni sempre più evidenti con l’amministrazione americana. Dopo le tensioni sul sostegno militare e sugli aiuti economici, alcuni esponenti dell’amministrazione Trump avrebbero suggerito un cambio di leadership a Kiev.

Il presidente ucraino avrebbe rifiutato alcune proposte statunitensi, tra cui la cessione di terre rare, contribuendo a incrinare ulteriormente i rapporti con gli Usa.

Fonte foto: ANSA

Inoltre, la Casa Bianca sembra sempre meno disposta a garantire il supporto diplomatico e finanziario che finora ha permesso all’Ucraina di resistere all’invasione russa.

La posizione della Casa Bianca

Le dichiarazioni attribuite a membri della Casa Bianca suggeriscono un raffreddamento nei confronti del leader ucraino. Trump stesso ha più volte criticato Zelensky, definendolo un “dittatore” e accusandolo di sfruttare gli aiuti internazionali.

Allo stesso tempo, il New York Post riferisce che la cerchia ristretta del presidente americano vede con favore un allontanamento definitivo di Zelensky dall’Ucraina, temendo che la sua presenza possa compromettere i negoziati con la Russia. La prospettiva di un cambiamento politico a Kiev potrebbe avere effetti significativi sull’assetto geopolitico dell’Europa orientale, favorendo un ribilanciamento delle alleanze internazionali.

Le implicazioni geopolitiche dell’esilio

Se Zelensky dovesse davvero stabilirsi in Francia, l’impatto geopolitico sarebbe significativo. La Russia potrebbe approfittare della situazione per dichiarare vittoria, mentre l’Unione Europea dovrebbe riconsiderare il proprio impegno a favore dell’Ucraina.

Il presidente francese Macron ha sempre sostenuto Kiev, ma l’accoglienza di Zelensky sul suolo francese potrebbe trasformarsi in un delicato problema diplomatico.

Nel frattempo, la Cina ha dichiarato di essere pronta a giocare un ruolo attivo nella risoluzione della crisi. L’Unione Europea, inoltre, sta preparando un nuovo piano di aiuti economici e militari per l’Ucraina, che potrebbe essere condizionato dalla presenza o meno di una leadership forte a Kiev.