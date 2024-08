Gli auguri di Massimo Boldi a Giorgia Meloni per Ferragosto fanno arrabbiare gli utenti: critiche all'attore

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Massimo Boldi al fianco di Giorgia Meloni. L’attore e comico italiano – 79 anni compiuti lo scorso 23 luglio – ha augurato un buon Ferragosto alla presidente del Consiglio, commentando una foto sul suo profilo Instagram. L’immagine ritrae la leader di Fratelli d’Italia intenta a giocare con la figlia in piscina. Come prevedibile, il web si è scatenato, tra dure critiche e commenti ironici.

Massimo Boldi e l’augurio di un buon ferragosto a Giorgia Meloni

“Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate. Buon Ferragosto a tutti!”, ha scritto Meloni nella didascalia della foto pubblicata.

Da qui la replica di Boldi: “Buon Ferragosto Ben AMATO GIORGIA nostro presidente del consiglio della Repubblica”, ha scritto l’attore sotto al post.

Fonte foto: ANSA Boldi nel corso della trasmissione Rai “Mad in Italy”

“Sei sempre più forte – prosegue il commento, con diversi errori grammaticali – hai cambiato e stai cambiando il nostro paese il meglio ed io non puoi far altro che ringraziarti E continuare alzare dalla tua parte ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia Massimo Boldi”.

Dopo qualche ora, il messaggio è stato cancellato dall’attore. “No, fermi tutti! Dove è finito il commento di Massimo Boldi?”, ha ironicamente segnalato un utente.

Le reazioni del web

L’augurio, prima di essere rimosso, non ha ricevuto alcuna risposta da parte di Meloni.

In compenso, il testo ha generato numerose reazioni degli utenti sul social.

Non sono mancate le critiche: “Cos’è, ti serve un posto in Rai?”, ha scritto qualcuno. “Torna a fare i cinepanettoni“, gli ha fatto eco un altro profilo.

Il precedente tweet-gaffe di Boldi per Giorgia Meloni

Nel giugno 2023, in un tweet di replica al cordoglio di Giorgia Meloni per la morte di Silvio Berlusconi, Boldi aveva usato parole piuttosto equivocabili.

Dopo che la premier aveva pubblicato un video messaggio per ricordare il Cav accompagnato dal messaggio in calce: “A Dio, Silvio”, l’attore aveva commentato scrivendo: “E ora tocca a te“.

Il tweet era quasi certamente un incoraggiamento per il governo formato da qualche mese, un “tocca a te” da intendersi come passaggio di testimone sul governo dell’Italia. Un messaggio espresso però in maniera piuttosto fraintendibile.