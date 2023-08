Gli attivisti di Ultima Generazione bloccano la strada a Bari in Puglia: interviene l'elicottero della polizia

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un nuovo flash mob da parte degli attivisti di Ultima Generazione. A questo giro hanno occupato la statale 16 Adriatica, più precisamente nel tratto tra Bari-Torre a Mare e Mola. La dimostrazione è iniziata alle 8:15 di sabato 26 agosto, fino a quando non sono stati trascinati a bordo strada dalle forze dell’ordine chiamate dagli automobilisti impossibilitati al transito.

Attivisti di Ultima Generazione in Puglia bloccano la strada a Bari

Come riporta ‘Bari Today’, sulla statale 16 Adriatica la mattina del 26 agosto sono arrivati 8 ecoattivisti pronti ad occupare la carreggiata.

La delegazione di Ultima Generazione ha srotolato uno striscione recante la scritta: “Non paghiamo il fossile“, un chiaro messaggio rivolto al Governo italiano.

La protesta è durata quindici minuti, dopo i quali sono intervenute le forze dell’ordine che hanno spostato a bordo strata i dimostranti e hanno permesso il ripristino del traffico, considerando che nel frattempo si erano formate delle code.

Per questo motivo non sono mancati i momenti di tensione tra gli attivisti visibilmente infastiditi per il blocco del traffico e gli attivisti seduti sull’asfalto.

L’appello al Governo

Sui loro profili social gli attivisti di Ultima Generazione scrivono: “Il caldo estremo ci sta letteralmente uccidendo: vittime tra persone fragili e lavoratori costretti a stare 10 ore sotto il sole o in fabbrica a 34 gradi. E in tutto questo il governo è troppo impegnato a sovvenzionare le aziende del fossile“.

Nelle storie su Instagram aggiungono: “A luglio per tre settimane a Bari le temperature hanno superato i 35 gradi, con picchi oltre i 40, e sono morte 333 persone con più di 65 anni. Oltre il 42% in più rispetto alla media estiva degli ultimi anni”.

La fonte di riferimento è un articolo pubblicato da ‘Rai News’ il 17 agosto.

Per questo gli attivisti chiedono un fondo riparazione di 20 miliardi di euro al Governo per risarcire i cittadini che hanno subito danni dagli eventi metereologici estremi (la siccità e le alluvioni, ad esempio).

L’intervento della polizia

Per ripristinare la regolarità del traffico è intervenuta la polizia di Stato con una pattuglia via terra un elicottero.

Gli agenti hanno riportato gli attivisti a bordo strada e hanno ripristinato la viabilità.

Tra le ultime azioni dimostrative degli ecoattivisti di Ultima Generazione ricordiamo quella presso il Battistero di Firenze dove hanno lasciato cadere vernice sul selciato e hanno lanciato un appello a Papa Francesco per la condanna inflitta a Maria Rosa Ester Goffi e Guido Viero da parte del tribunale vaticano.