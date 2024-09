Gli alpinisti dispersi sul Monte Bianco sono morti: corpi recuperati a quota 4.500 metri, chi sono le vittime

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sara Stefanelli e Andrea Galimberti sono stati trovati morti. I due alpinisti erano dispersi sul Monte Bianco da sabato 7 settembre. I loro corpi sono stati recuperati a quota 4.500 metri. Dopo le disperate richieste di aiuto di sabato loro cellulari si erano spenti.

Trovati i corpi di Stefanelli e Galimberti

Il recupero è stato effettuato dal Peloton de la gendarmerie d’haute montagne di Chamonix, che ha trovato i corpi nella zona del Mur de la Cote, un pendio ghiacciato particolarmente ripido che porta alla vetta del Monte Bianco sul versante francese. Dopo il recupero le salme sono state portate a Chamonix.

Stefanelli e Galimberti erano partiti all’alba dal rifugio des Cosmiques decisi a conquistare la vetta. Improvvisamente sono stati avvolti dalla nebbia e sono scivolati in un crepaccio. Lì hanno solo fatto in tempo a chiamare i soccorsi, a spiegare la situazione e a dare indicazioni in merito alla loro posizione.

Fonte foto: ANSA

Le ultime due chiamate sono state fatte alla Gendarmerie de haute montagne di Chamonix (Francia) e al Soccorso alpino di Cervinia.

“Non vediamo nulla, veniteci a prendere, rischiamo di morire congelati”, hanno implorato prima che i loro cellulari si spegnessero. Il primo tentativo di salvataggio con gli elicotteri è stato fatto nella serata di sabato.

Poi gli elicotteri sono rimasti a terra fino alla mattinata di martedì 10 a causa delle condizioni meteo proibitive. In particolare il vento forte e le intense nevicate hanno reso impossibile il decollo.

Le vittime

Il 53enne Andrea Galimberti era laureato in ingegneria e guidava l’azienda artigianale di famiglia a Cabiate, vicino Como. Era un alpinista esperto e frequentava la montagna fin da bambino.

La 41enne Sara Stefanelli era un medico. Era originaria di Genova e lavorava in ospedale a Milano. Recentemente aveva fatto un corso di alpinismo.

Altri morti in montagna

Nelle stesse ore in cui venivano recuperati i corpi di Andrea Galimberti e di Sara Stefanelli, i soccorritori intervenivano per recuperare altre vittime.

Non molto distante i soccorritori hanno recuperato le salme di due alpinisti coreani, anche loro dispersi nella giornata di sabato. E sempre in mattinata sulle pendici del Monte Bianco è stata recuperata la salma di una escursionista canadese di 61 anni.