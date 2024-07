Giuseppe Marsichina trovato morto nel fiume Masino vicino a Sondrio, il 17enne di Rho era disperso da giorni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È stato trovato morto Giuseppe Marsichina, il 17enne di Rho scomparso lo scorso martedì 9 luglio dopo essere stato travolto dal fiume Masino. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto a circa 300 metri dalla zona in cui era risultato disperso, nel torrente del Comune di Val Masino, in provincia di Sondrio.

Il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco nella mattina di oggi, giovedì 11 luglio, dopo alcuni giorni di ricerca. Lo riporta il sito MilanoToday.

Il ragazzo si trovava in gita con con alcuni amici quando era stato inghiottito dalla corrente del corso d’acqua, particolarmente impetuoso a causa del maltempo degli ultimi giorni.

L'episodio è avvenuto nel Comune di Val Masino, in provincia di Sondrio

Era stato trascinato a valle mentre stava facendo il bagno nel tratto di fiume che da Cataeggio porta al Comune di Ardenno.

La segnalazione e i soccorsi

La segnalazione della scomparsa era arrivata dagli altri amici presenti.

Sul posto erano immediatamente intervenuti vigili del fuoco, operatori del 118 e soccorso alpino.

Era stato inviato anche l’elicottero AB412 del nucleo dei vigili del fuoco di Torino, con specialisti sommozzatori.

Ferito un 22enne che aveva tentato il soccorso

Un amico della vittima, un 22enne della comitiva in gita, si era gettato in acqua per tentare il soccorso.

Dopo essere rimasto in balia della corrente, tuttavia, era stato tratto in salvo dagli operatori e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sondalo (Sondrio), in codice giallo.

Il 22enne, residente nel quartiere milanese di Baggio, si sarebbe ferito, procurandosi diverse fratture alla schiena, a una gamba e al bacino. Lo riporta Il Messaggero.