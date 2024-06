Giuseppe Conte prende in giro Giorgia Meloni dedicandole la canzone "Parole parole" e mangiando un melone

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Giuseppe Conte ha preso in giro Giorgia Meloni intonando la canzone “Parole parole” e mangiando un melone in diretta radiofonica. Ospite in studio della trasmissione “Un giorno da pecora” su Rai Radio1, il leader del Movimento 5 Stelle ha dedicato alla premier il pasto a base di frutta, specificando: “Nessuno si offenda, rispettiamo tutti”. Conte ha poi mandato un messaggio anche alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

Giuseppe Conte mangia un melone e dedica “Parole parole” a Giorgia Meloni

Giuseppe Conte ha intonato in diretta radiofonica la canzone “Parole parole” di Mina dedicandola a Giorgia Meloni, poco dopo aver tagliato e mangiato un melone insieme ai conduttori.

L’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle ha così preso in giro la premier durante la puntata di oggi, mercoledì 5 giugno, della trasmissione “Un giorno da pecora”, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.



Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle

“Parole, parole, parole, sempre parole, parole da te“, ha cantato Conte rivolgendosi a Meloni, poco dopo aver mangiato un melone insieme ai conduttori: “Nessuno si offenda eh, rispettiamo tutti, anche se non apprezziamo l’azione di tutti”.

Il messaggio a Elly Schlein

Dopo aver dedicato la canzone “Parole parole” a Giorgia Meloni l’ex presidente del Consiglio Conte ha mandato un messaggio anche alla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

“La invito a cambiare posizione per quanto riguarda l’invio di armi“, ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle rivolgendosi a Schlein, innescando la risposta scherzosa del conduttore Giorgio Lauro: “Sì ma questo è un comizio, mi scusi”.

“Il mio nome è mai più, mai più, mai più”, ha poi intonato Conte per dar seguito al messaggio, riprendendo il ritornello della canzone realizzata da Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù contro la guerra, il cui incasso venne devoluto a sostegno di Emergency e delle sue campagne in Afghanistan, Cambogia, Ex Jugoslavia e Sierra Leone.

Giorgia Meloni in Albania con il primo ministro Edi Rama

Oggi, mercoledì 5 giugno, Giorgia Meloni ha visitato il centro per migranti di Shengjin, in Albania, destinato alle procedure di ingresso e che sarà operativo “dal primo agosto 2024”.

“Partiremo da più di mille posti attualmente, che arriveranno ai 3mila previsti dal protocollo”, ha dichiarato Meloni alla presenza del primo ministro albanese Edi Rama, parlando di costi per ” 670 milioni di euro per 5 anni”.

“Un enorme spreco di denaro per un progetto che calpesta i diritti delle persone”, ha commentato la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.