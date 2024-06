Centri per migranti in Albania voluti da Giorgia Meloni: i costi per gli italiani e quando saranno pronti

Giorgia Meloni svela i costi dei centri per migranti in Albania. Il protocollo prevede spese da “670 milioni di euro per 5 anni, 134 milioni all’anno” ha detto la premier, che ha anche annunciato l’apertura dei due centri per il primo agosto.

Centri migranti in Albania: Giorgia Meloni svela i costi

Oggi, mercoledì 5 giugno, Giorgia Meloni ha rilasciato alcune dichiarazioni congiunte con il primo ministro albanese Edi Rama dopo la visita all’hotspot per migranti a Shengjin, in Albania.

La premier ha parlato dei costi dei centri d’accoglienza:

Il protocollo prevede spese da 670 milioni di euro per 5 anni, 134 milioni all’anno che corrispondono al 7,5% delle spese connesse all’accoglienza dei migranti sul territorio nazionale.

Le due strutture per i migranti in Albania “devono lavorare insieme, saranno pronte dal primo agosto” ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia e in quella di Gjader “partiamo da più di mille posti attualmente, che arriveranno ai 3mila previsti dal protocollo”.

Le critiche del Pd: “Enorme spreco di denaro”

Le dichiarazioni di Meloni sono state criticate aspramente dalle forze di opposizione.

In particolare il Partito Democratico, per bocca della segretaria Elly Schlein, ha ribadito al corriere.it che il patto con l’Albania sui migranti è “un enorme spreco di denaro per un progetto che calpesta i diritti delle persone”.

Il tema dei diritti umani

Per Schlein, infatti, la sosta in Albania non fa altro che allungare le sofferenze di chi viene salvato in mare.

La leader dem parla senza mezzi termini di un “cinico accordo” che sarebbe “contrario a quanto prevede la Costituzione“.

Il viaggio di Meloni, in definitiva, non sarebbe altro che “uno spottone elettorale che costa 800 milioni, cifra che avremmo potuto spendere per la sanità pubblica”.

Sulla stessa linea Angelo Bonelli, deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra e portavoce di Europa Verde: “Destiniamo queste risorse alla sanità e rispettiamo i diritti umani delle persone migranti”.