Giuseppe Conte contro Beppe Grillo sulla costituente del M5S, botta e risposta tra il leader e il garante

Volano gli stracci in casa M5S tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Tra il leader e il garante va in scena lo scontro in pubblica piazza sull’assemblea costituente del Movimento annunciata dall’ex premier all’indomani della disfatta elettorale alle elezioni europee. Al centro della disputa le modalità e l’iter del congresso che punta a rilanciare il progetto politico dei Cinquestelle, sul quale il fondatore vorrebbe essere messo a conoscenza in anticipo. Una richiesta che incassa il deciso “no” dell’avvocato.

La lettera di Beppe Grillo

Il botta e risposta ha inizio da una lettera di Beppe Grillo, diretta a Conte e pubblicata sul sito del Movimento 5 Stelle. “L’ultima volta che ci siamo incontrati – esordisce il garante – ci eravamo ripromessi di programmare alcuni incontri con un gruppo ristretto dei nostri, per discutere dei temi su cui rilanciare il Movimento, che è afflitto da un’evidente crisi di consenso”.

“Personalmente ritengo che la nostra crisi di consenso derivi anche e soprattutto da una crisi d’identità. Infatti, il Movimento ha raggiunto il suo maggior successo grazie a un’identità di pochi punti distintivi, rappresentati dalle prime (e pure dalle seconde) cinque stelle. Oggi le stelle sono diventate un firmamento, che sarà anche bello, ma le cui stelle appaiono indistinguibili l’una dall’altra” scrive ancora Grillo.

Fonte foto: ANSA

Il co-fondatore e garante del M5S, Beppe Grillo

La battuta su Conte e Berlusconi

Con la sua lettera aperta al leader del Movimento, Grillo rilancia i temi della transizione ecologica e digitale, da rimettere al centro dei valori del M5S e rimprovera a Conte di non averlo coinvolto nella scelta di proclamare l’assemblea: “Apprendo che vorresti indire un’assemblea costituente per discutere di questi e altri temi. Non ne abbiamo mai parlato, ma come sai, in quanto Garante, sono il custode dei valori del Movimento e dovremmo quantomeno discuterne prima nel corso degli incontri che ti avevo chiesto di fare, anche perché ogni decisione non potrà non essere presa nel rispetto dei valori del Movimento”.

“So che li condividi anche tu e non ho dunque alcun dubbio che saremo allineati su tutto, nonostante ci sia chi faccia intendere il contrario, strumentalizzando mie dichiarazioni decontestualizzate e facendo finta di dimenticare chi sono, pur avendo applaudito a molte altre mie battute e iperboli” si legge ancora nel messaggio di Grillo, con il quale torna anche sulla frecciata fatta all’indomani del flop alle elezioni europee, secondo cui “ha preso più voti Berlusconi da morto che Conte da vivo”.

“Nessuno è più ridicolo di chi prende una battuta sul serio, dunque devo solo ringraziarlo per aver reso alcune mie battute ancora più comiche” scrive il garante.

La risposta di Giuseppe Conte

In risposta arriva, però, il niente da fare da parte del leader del Movimento: “Non posso accogliere la tua proposta di discutere ‘preventivamente’ i temi da sottoporre all’Assemblea Costituente”, scrive Giuseppe Conte.

“Immaginare che io e te da soli – prosegue – o insieme a ‘un gruppo ristretto dei nostri’, si proceda a individuare e discutere temi da sottoporre all’Assemblea, significherebbe arrogarsi la scelta di indicare i temi su cui l’Assemblea è legittimata a pronunciarsi, assumendo che rispetto a tutti gli altri essa sia priva di legittimazione. Lasciamo che la nostra Comunità si interroghi sul proprio futuro”.

Conte rimanda così la decisione alla riunione del Consiglio nazionale che si terrà la prossima settima a che definirà passaggi e dettagli del processo costituente. “Non appena avremo la ‘guida’ finale ti informerò prontamente”, chiude il presidente, senza perdere occasione di togliersi qualche sassolino dalle scarpe quando richiama la scelta del M5s di appoggiare il governo Draghi, “ci ha fatto molto male, non indugiamo in un passato che non ritorna”.