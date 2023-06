Giulia Tramontano uccisa da Alessandro Impagnatiello: chi è il fidanzato che ha confessato l'omicidio

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Alessandro Impagnatiello, un barman di 30 anni impiegato presso un noto hotel di lusso a Milano, si trova ora al centro delle indagini come principale sospettato nell’omicidio della sua fidanzata Giulia Tramontano, scomparsa dal giorno di domenica 28 maggio a Senago. L’uomo ha confessato di essere l’autore dell’omicidio nella notte fra mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno, dopo che le indagini avevano ristretto il cerchio intorno alla sua figura.

La carriera nei locali

Il volto di Alessandro Impagnatiello è abbastanza conosciuto nell’ambiente. Il 30enne infatti nel passato ha lavorato presso rinomati locali quali il Four Seasons e l’Armani Bamboo Bar.

Ad aver denunciato la scomparsa della sua fidanzata è stato proprio Impagnatiello. L’uomo ha riferito alle forze dell’ordine di aver lasciato l’appartamento al primo piano di una palazzina sita in via Novella, Senago, la mattina di domenica 28 maggio, mentre Giulia era ancora a letto a riposare.

La confessione di Impagnatiello

Nel corso della notte fra il 31 maggio e il 1 giugno, Impagnatiello ha ammesso di essere il responsabile dell’omicidio, fornendo agli investigatori precise informazioni riguardo al luogo in cui aveva occultato il cadavere.

Il corpo della ragazza, quindi, è stato rinvenuto durante la notte all’interno di un’intercapedine situata dietro a una serie di box auto, a breve distanza dall’appartamento in cui la coppia risiedeva.

È stato proprio il compagno a denunciare la scomparsa della giovane domenica 28 maggio. L’uomo ha riferito di aver lasciato la sua compagna addormentata nel loro letto per recarsi al lavoro presso un prestigioso hotel di Milano, dove ricopriva il ruolo di barman.

Un figlio con un’altra donna e la relazione nascosta

Alessandro Impagnatiello aspettava un bambino da Giulia Tramontano, come è noto. Ma il 30enne ha già un figlio, avuto da una precedente relazione, mantenendo tuttavia un ottimo rapporto con la madre del bambino.

Tuttavia, secondo quanto emerso dalle indagini, il 30enne potrebbe aver condotto una doppia vita con un’altra donna. Quest’ultima, a sua volta, sarebbe rimasta incinta, ma purtroppo la gravidanza si sarebbe interrotta.

La lite a casa di Giulia e Alessandro

La donna coinvolta sembrerebbe non essere stata a conoscenza della relazione parallela di Alessandro con Giulia, né dell’esistenza del bambino in arrivo. È possibile questa relazione sia stata acclarata da Giulia, forse in un incontro a tre nato per chiarire la situazione.

Informati i familiari, Giulia Tramontano si sarebbe recata a Senago, nella casa del compagno, insieme a padre, madre e sorella. Qui si sarebbe consumata una lite animata sfociata addirittura in rissa.