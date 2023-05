Giulia Tramontano scomparsa da Senago, fidanzato indagato per omicidio. Il tradimento e la lite, cosa sappiamo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ci sono importanti novità sul caso di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi scomparsa tra sabato sera e domenica scorsa da Senago, nel Milanese. Il 30enne fidanzato della giovane, Alessandro Impagnatiello, è indagato per omicidio volontario aggravato. Da quanto emerso, sembra che poche ore prima di svanire nel nulla la giovane avesse scoperto che il fidanzato la tradiva con un’altra, ci sarebbe stata anche una accesa lite. Intanto proseguono le ricerche: gli investigatori starebbero concentrando gli sforzi in un bosco vicino all’abitazione dove vivono i due.

Alessandro Impagnatiello indagato per omicidio

La svolta è arrivata nella serata di mercoledì 31 maggio, dopo una intensa giornata di indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Rho e coordinate dalla Procura di Milano.

Come riporta Ansa, nel tardo pomeriggio Impagnatiello, che lavora come barman a Milano, avrebbe ricevuto un’informazione di garanzia: è indagato per omicidio volontario aggravato nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Giulia Tramontano.

Il tradimento del fidanzato e la lite

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sembra che la 29enne avesse scoperto un tradimento da parte del compagno nella giornata di sabato, poche ore prima della scomparsa.

Lui avrebbe avuto per mesi una relazione con un’altra ragazza, anche sei sarebbe rimasta incinta ma avrebbe poi interrotto la gravidanza. Dopo averlo scoperto Giulia Tramontano lo avrebbe confidato alla sorella, alla madre e a un’amica.

Sabato sera la 29enne avrebbe avuto una accesa lite, un incontro “chiarificatore”, con il compagno e l’altra ragazza, a quanto pare anche lei ignara della relazione parallela e della gravidanza.

Le indagini e quelle ore di buco

Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, la scomparsa di Giulia Tramontano sarebbe avvenuta tra la tarda serata di sabato e le prime ore di domenica.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa: allontanamento volontario, sequestro, suicidio, omicidio. Nel fascicolo di indagine è stata iscritta l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio, un titolo tecnico per svolgere tutti gli accertamenti necessari.

Le ultime tracce di Giulia Tramontano sono quei messaggi inviati sabato sera alla sorella e all’amica e le immagini di una telecamera che la riprende verso le 21.30. Poi più nulla, il suo telefono cellulare diventa inattivo e senza segnale.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire cosa sia successo in quelle ore di “buco” fino a domenica pomeriggio, quando Impagnatiello va a denunciare la scomparsa della compagna.

Le ricerche

Le indagini vanno avanti senza sosta, nelle ultime ore si starebbe stringendo il cerchio sulla scomparsa della ragazza. Le ricerche portate avanti da carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, già scattate nei giorni scorsi in attivazione del piano di ricerca di persone scomparse, si sarebbero concentrate in un’area più circoscritta.

In queste ore si sta battendo, anche con l’impiego di cani molecolari, un’area boschiva di Senago, vicina ad un campo da baseball, non lontano, circa 2 chilometri, dall’abitazione dove la giovane vive con il fidanzato.

L’appello della sorella

Intanto sui social Chiara Tramontano, la sorella della 29enne scomparsa che vive a Sant’Antimo (Napoli), ha rinnovato il suo disperato appello: “Se non abbiamo ancora trovato Giulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare ancora uno sforzo”.

“Noi cerchiamo Giulia. Stop. Noi non indaghiamo, non accusiamo, non creiamo storie. Fate altrettanto per favore”, ha scritto la ragazza in un altro post. “Vi chiedo la cortesia – ha aggiunto – di far girare solo i nostri appelli, solo quello autorizzato da noi familiari”.