Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello nel video sul gender reveal del figlio Thiago mentre l'avvelenava

Dietro il video che immortala il momento del gender reveal del figlio di Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello c’è il presagio della tragedia. Il filmato è stato trasmesso in esclusiva dalla redazione di ‘Mattino Cinque News’ ed è stato registrato il 17 marzo 2023 in casa della coppia.

Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello, incitati dagli invitati, sono in piedi accanto a una torre di palloncini di colore rosa e azzurro. L’ultimo di questi, colorato di nero, contiene la rivelazione del gender del nascituro. I due sono pronti a far scoppiare il palloncino rivelatore che sarà quello che annuncerà il genere di Thiago che, come tragicamente noto, non vedrà la luce. Quando l’ago incontra la plastica dei gonfiabili, infatti, ecco spuntare tanti palloncini azzurri.

Un momento di apparente spensieratezza e giubilo, ma parliamo di presagio di una tragedia perché, come dimostrato dagli inquirenti, in quel 17 marzo 2023 Impagnatiello sta già tentando di avvelenare Giulia Tramontano da circa tre mesi. Giulia Tramontano è stata uccisa il 27 maggio dello stesso anno – due mesi dopo il gender reveal – con 37 coltellate. Il 7 marzo 2024 si è tenuta la terza udienza del processo durante il quale l’amante di Impagnatiello, tra le lacrime, ha rivelato le bugie del barman soprattutto sul test del Dna del figlio Thiago.