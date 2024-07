Giovanni Toti e il caso Liguria, la Procura chiede il giudizio immediato per l'ex governatore: cosa significa

La Procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione. Stessa istanza è stata depositata anche per gli altri due soggetti coinvolti nella maxi inchiesta giudiziaria, l’imprenditore portuale Aldo Spinelli e l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. Ecco cosa spettarsi dai prossimi sviluppi.

La richiesta della Procura di Genova

La richiesta di giudizio immediato è stata trasmessa al giudice per le indagini preliminari, che avrà cinque giorni per verificare se ci sono i presupposti per procedere e per fissare la data del processo, previsto quindi tra ottobre e novembre. Dopo l'emissione del decreto, i tre indagati avranno quindici giorni per decidere se optare per procedure alternative, come il rito abbreviato o il patteggiamento. Fonte foto: ANSA Giovanni Toti Il procuratore capo Nicola Piacente ha convocato i legali di Toti, Spinelli e Signorini per informarli ufficialmente della richiesta di giudizio immediato. Gli avvocati Stefano Savi, Andrea Vernazza e Sandro Vaccaro hanno descritto l'incontro come "una cortesia da parte del procuratore", e hanno dichiarato che non intendono richiedere "alcun rito alternativo".

Giovanni Toti chiede la revoca dei domiciliari

Come riportato da QuiFinanza, un giorno prima della richiesta di giudizio immediato, Giovanni Toti aveva presentato istanza per la revoca degli arresti domiciliari a cui è sottoposto dal 7 maggio.

Il suo legale, Stefano Savi, ha sostenuto che “non sussistono più i presupposti per mantenere la custodia”, argomentando che “con le dimissioni che hanno comportato la cessazione della carica pubblica e vista la prossima conclusione delle indagini, non ci sono più le condizioni per continuare con gli arresti domiciliari”.

Ciò nonostante, la richiesta di revoca è stata respinta.

Andrea Orlando pronto a candidarsi

Dopo le dimissioni di Giovanni Toti dalla presidenza della Regione Liguria, comunicate tramite una lettera venerdì 26 luglio, Andrea Orlando del PD è emerso come una figura di spicco per il centrosinistra in vista delle prossime elezioni.

Orlando ha espresso la sua disponibilità a considerare un impegno per la presidenza, affermando alla Rai di essere pronto a “dare una mano nelle modalità e nei tempi che verranno decisi”, lasciando intendere la sua apertura a una candidatura.