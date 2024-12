Giovanni Allevi e il mieloma multiplo: "Non voglio darla vinta al dolore". Come sta e il suo nuovo progetto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Prosegue con la consueta forza e il proverbiale coraggio la battaglia di Giovanni Allevi contro la malattia, il mieloma multiplo con cui convive da qualche anno. L’artista si è mostrato nuovamente ottimista sui social, per le strade di Milano, annunciando anche il suo nuovo progetto: il compositore marchigiano, infatti, sta lavorando al suo concerto per violoncello, che potrebbe essere pronto a breve.

Il messaggio di Giovanni Allevi sul mieloma

Il selfie che Giovanni Allevi ha pubblicato sui social è l’ennesimo esempio di positività e resilienza per questo artista che da due anni ha dovuto mettere in pausa la sua musica, la sua carriera e la sua passione per dare battaglia al cancro.

“Ci sono zero gradi stamattina a Milano eppure io cammino, cammino, cammino” ha scritto su Instagram a corredo della foto in cui si mostra con la sua “nuova” immagine, l’ormai iconico cespuglio di capelli ricci diventati brizzolati a causa degli anni e dei dolori.

“Non voglio darla vinta al dolore. Per ora siamo pari!” ha scritto Allevi, che dopo l’emozionante ritorno davanti al pubblico, sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, ha intrapreso un tour dopo 2 anni di pausa, che neanche a dirlo ha fatto registrare il sold out ovunque.

L’annuncio sul suo progetto futuro

I tanti fan di Giovanni Allevi hanno colto con grande entusiasmo l’ultimo post su Instagram, anche perché è arrivato dall’artista un importante annuncio.

“Intanto nella mente dirigo il mio concerto per violoncello, che sta venendo alla luce. Anche se le cose non vanno per il verso giusto, dobbiamo aprirci allo splendore della vita” ha scritto il maestro.

Nonostante la malattia, Allevi ha trovato nella sua arte una nuova liberazione, esprimendo il desiderio di guarire giorno per giorno, apprezzando ogni momento.

In una recente intervista, il pianista e compositore aveva raccontato alcuni aspetti della sua lotta contro il mieloma multiplo, condividendo come affronta quotidianamente il dolore, trasformandolo “in luce” grazie alla musica e alle preghiere.

Allevi aveva spiegato che, sebbene il dolore lo accompagni sempre, non è mai uguale e cerca di comprenderlo attraverso un diario.

La musica, per lui, resta una “forza trasformativa”, e ha raccontato di aver scoperto di poter esprimere il suo dolore attraverso le composizioni.