Giovani investiti da un treno nel Pavese, identificati i corpi dell'uomo e della donna

Erano circa le 18:45 di venerdì 21 ottobre quando a Giussago, in provincia di Pavia, due giovani sono stati investiti da un treno in corsa della linea Milano-Pavia. Sabato 22 ottobre i due corpi sono stati identificati.

Identificati i corpi dei giovani investiti da un treno

Secondo le prime notizie, i corpi dei due giovani investiti da un treno sono stati identificati.

Si tratta di Heros Gobbi, 46 anni, e Patrizia Libutti, 45. La coppia viveva a Giussago, stesso paese di provincia in cui hanno trovato la morte sui binari.

In questo momento sono in corso le indagini per risalire al motivo per cui la coppia si trovasse sui binari. Lui era un magazziniere di Milano, lei una addetta delle pulizie originaria di Busto Arsizio.

Stavano camminando sui binari, probabilmente con il cane

Secondo il macchinista del treno che li ha travolti, la coppia stava camminando sui binari per motivi ancora da specificare.

In quel tratto, immerso nella campagna e in un orario in cui era già buio, è stato impossibile accorgersi per tempo della presenza di persone lungo la ferrovia.

Secondo le testimonianze, Gobbi e Libutti stavano passeggiando con il cane, dettaglio ancora da accertare in quanto l’animale non è stato ancora trovato.

L’incidente

Alle 18:45 il treno Milano-Pavia li ha travolti all’altezza di Giussago, ed è stato impossibile evitare la tragedia.

Uno dei corpi è rimasto incastrato sotto la motrice, l’altro è stato sbalzato verso i campi circostanti. Dopo l’incidente, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma per la coppia non c’è stato nulla da fare.

Secondo il medico legale Heros Gobbi e Patrizia Libutti sono morti sul corpo.

Il cordoglio del sindaco di Giussago

Sulla vicenda si è espresso anche Albino Suardi, sindaco di Giussago, nella mattina di sabato 22 ottobre.

Le sue parole: “Non li conoscevo personalmente, so soltanto che erano residenti alla frazione Moirago del nostro comune. Da quanto ci è stato riferito erano in giro con il cane, che però non è stato ritrovato. È una tragedia che mi addolora e colpisce profondamente la nostra comunità”.

Solamente l’11 ottobre una tragedia simile ha colpito Rovereto, dove un’insegnante è stata travolta da un treno mentre attraversava i binari.