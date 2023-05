Giovane panettiere accoltellato e rapinato da quattro ragazzi a Milano mentre va al lavoro: le sue parole

Notte di paura a Milano, dove un giovane panettiere 19enne è stato aggredito e derubato da quattro rapinatori. Il fatto è accaduto nelle prime ore dell’alba di venerdì 12 maggio, in via Palestro, nel capoluogo lombardo.

Il racconto dell’aggressione

Secondo quanto riferito da Il Giorno, il 19enne nato a Milano da genitori filippini, apprendista panettiere, è stato aggredito da quattro giovani rapinatori che lo hanno avvicinato in via Palestro.

“Da circa un anno – racconta il giovane – sono assistente di un panettiere in centro città. Per raggiungere il negozio di notte, dal mio quartiere della periferia ovest prendo il bus sostitutivo del metrò, tratta della linea rossa, e scendo a Palestro”.

Improvvisamente, il giovane apprendista è stato accerchiato dai quattro giovani che in un primo momento gli avevano chiesto una sigaretta.

Lo scontro

Il giovane, con un passato da rugbista, ha provato a reagire contro i suoi aggressori ma è stato colpito con un oggetto appuntito a entrambe le gambe.

“E ho ricevuto un colpo anche in fronte, credo un pugno” racconta al quotidiano Il Giorno. Gli aggressori a quel punto sono scappati con bancomat e documenti.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Palestro, a Milano, luogo dell’aggressione ai danni del panettiere

Come sta il panettiere aggredito

Il 19enne panettiere spiega di aver provato a inseguire i quattro aggressori ma, ad un certo punto, ha dovuto arrendersi a causa delle ferite. “Mi mancavano le forze” spiega.

Arrivato nei pressi di un hotel, è scattata la chiamata al 112. Il ragazzo è stato così accompagnato al Policlinico in codice verde.

È stato dimesso dopo alcune ore. I Carabinieri stanno cercando di individuare i quattro aggressori. “Vorrei andare al lavoro senza dover rischiare la vita” afferma.

Non è la prima volta che un panettiere viene aggredito nel capoluogo lombardo. Il caso ricorda infatti l’uomo gambizzato, sempre a Milano, domenica 13 novembre 2022. Il titolare di un panificio che ha sede in zona Brenta è stato aggredito mentre stava chiudendo il suo locale. Il raid, che non ha fortunatamente avuto gravi conseguenze, è stato effettuato da due persone che si sono poi date alla fuga.

La vittima è un venticinquenne di origine egiziana. Lo sparo lo ha colpito di striscio. Trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli, è stato medicato.