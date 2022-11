Milano, panettiere gambizzato: il blitz, la testimonianza e la pista seguita dagli inquirenti

Uomo gambizzato a Milano. L’aggressione si è verificata domenica 13 novembre, pochi minuti prima delle 19, quando il titolare di un panificio che ha sede in zona Brenta stava chiudendo il suo locale.

La ricostruzione dell’aggressione

Qualcuno, in piazza Bonomelli angolo via Benaco, come riferisce Il Giorno, ha atteso che l’imprenditore abbassasse la saracinesca, poi gli ha sparato a una gamba.

Il raid, che non ha fortunatamente avuto gravi conseguenze, è stato effettuato da due persone che si sono poi date alla fuga.

Le forze dell’ordine che lavorano al caso le stanno cercando.

Chi è la vittima

La vittima è un venticinquenne di origine egiziana. Lo sparo lo ha colpito di striscio. Trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli, è stato medicato.

È stato proprio il giovane nordafricano, che non ha mai perso coscienza durante i soccorsi dei sanitari di Areu, a spiegare agli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura ciò che è avvenuto, dando indicazioni sulle persone che lo hanno aggredito.

Fonte foto: ANSA

La testimonianza del panettiere

Secondo la testimonianza e secondo quanto appreso dagli investigatori di via Fatebenefratelli, la pista da seguire è quella che conduce a uno screzio relativo a una relazione precedente della fidanzata dell’egiziano, residente in zona Corvetto.

I dettagli forniti dal titolare del panificio potrebbero essere cruciali per risolvere rapidamente il caso e scoprire chi si cela dietro al blitz, anche se è necessario accertare in primis se sia proprio quello il movente dell’attacco a mano armata.

Altro nodo da sciogliere è capire se l’uomo che avrebbe avuto una lite con il panettiere sia quello presente al momento della sparatoria oppure se sia stato mandato qualcun altro a eseguire la gambizzazione.