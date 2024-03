Giovane detenuto morto impiccato nel carcere di Castrogno a Teramo: trovato in bagno, era il suo compleanno

Un detenuto di 20 anni si è tolto la vita questa mattina nella sua cella al carcere di Castrogno, frazione del comune di Teramo, in Abruzzo. Gli agenti lo hanno trovato impiccato nel bagno con un lenzuolo all’inferriata della finestra. Il ragazzo si è ucciso nel giorno del suo ventunesimo compleanno.

Castrogno, si uccide in carcere a 20 anni nel giorno del suo compleanno

P.G., 20 anni, era entrato nel carcere di Castrogno nel pomeriggio di lunedì 11 marzo, dopo una visita al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo a causa di un malore in seguito all’arresto.

Era in obbligo di dimora a Giulianova per una precedente serie di furti, a Milano, Napoli ma anche a Roma, e a causa di ripetute violazioni il giudice gli aveva revocato l’obbligo di dimora. Si è suicidato, impiccandosi, nel giorno del suo ventunesimo compleanno.

Fonte foto: Tuttocittà

Castrogno, sede del carcere dove si è tolto la vita P.G., 20 anni, nel giorno del suo compleanno

La madre, anche lei detenuta nello stesso carcere, aveva seminato il caos nel pronto soccorso del Mazzini il giorno prima, aggredendo una dottoressa e minacciando di tagliarsi la gola con una lametta già usata per ferirsi.

Carcere di Castrogno, tre suicidi in un anno

Alla fine di gennaio un detenuto macedone di 37 anni, accusato del tentato omicidio della moglie, si era tolto la vita impiccandosi in cella alle inferriate del bagno. A marzo dello scorso anno si era suicidato un detenuto nordafricano. Quello di P.G. è il terzo suicidio in un anno nel carcere abruzzese, da tempo al centro di polemiche per il sovraffollamento e la mancanza di personale di custodia.

I numeri delle morti in carcere in Italia

Il tasso di suicidi in carcere è 20 volte superiore a quello delle persone libere. Al 9 marzo 2024, le morti in carcere dall’inizio dell’anno erano 53, di cui 21 per suicidio. Nel 2023 erano stati 69, su un totale di 157 morti. Nelle scorse ore erano stati registrati il suicidio di un trentatreenne nel carcere di Secondigliano (Napoli) e del trapper Jordan Tinti, in arte Jordan Jeffrey Baby, 26 anni, nel penitenziario di Torre del Gallo (Pavia).