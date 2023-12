Giovane accoltellato ad Asti davanti alla fidanzata: è in gravi condizioni, caccia all'aggressore in fuga

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Allarme in pieno centro ad Asti, dove un giovane di 25 anni è stato accoltellato in modo grave da un aggressore che si è poi dato alla fuga. Il 25enne ha subito l’attacco martedì 19 dicembre in un alloggio, dove si trovava con la fidanzata, per poi riversarsi in strada sanguinante, dove è stato soccorso. Dopo il trasporto in ospedale, l’uomo è stato valutato in condizioni critiche ma non rischierebbe la vita, mentre sono partite le ricerche del soggetto che lo ha aggredito, del quale si sono perse le tracce.

Chi è il giovane accoltellato ad Asti

La vittima dell’episodio è un giovane di 25 anni di origine marocchina, ferito in un alloggio di via Quintino Sella. L’allarme è invece scattato in piazza Statuto, dove il ragazzo è emerso sanguinante dall’androne del palazzo e ha trovato rifugio su una panchina di fronte a una camiceria.

Il 118 è intervenuto prontamente, soccorrendo il giovane, che si trova ora in gravi condizioni ma al momento non in pericolo di vita.

L’episodio si è verificato in pieno centro ad Asti

Aggressore fuggito

L’aggressore, nel frattempo, è riuscito a fuggire, scatenando un’allerta generale nella zona. La fidanzata della vittima ha prontamente chiamato i soccorsi.

Sul luogo sono intervenute le volanti della Polizia, la polizia locale e le ambulanze del 118. Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Asti.

Le indagini

La dinamica precisa dell’aggressione è ancora sotto indagine, con le autorità che devono ricostruire gli eventi. Attualmente, i motivi dell’attacco e l’identità dell’aggressore sono sconosciuti, e la caccia per catturarlo è in corso.

Le condizioni del giovane marocchino, inizialmente descritte come gravi, sono migliorate grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori che hanno contenuto l’emorragia. Le testimonianze raccolte sul posto e le immagini delle telecamere di sorveglianza sono al vaglio delle autorità, nella speranza di ottenere maggiori dettagli sull’accaduto.

Si tratta del secondo caso di accoltellamento della giornata, dopo il caso del ragazzo minorenne che ha subito un attacco simile a Cerignola, in provincia di Foggia. Anche in questo contesto, le indagini non hanno fornito al momento informazioni esaustive: il giovane, che ha un’età approssimativa tra i 15 e i 17 anni, ha subito ferite gravi a collo, spalla e addome.